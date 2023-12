Der Budenzauber hat begonnen: Viele Besucher sind am Donnerstagabend bereits über den Leutkircher Weihnachtsmarkt geschlendert. Bis Sonntag stimmt das liebevoll geschmückte Hüttendorf in der Altstadt auf die Adventszeit ein. Dabei gibt es in diesem Jahr gleich mehrere Neuerungen. Gleichzeitig haben die Organisatoren unter dem Motto „Winterzauber“ die festlich beleuchtete, neue Eislaufbahn eröffnet.

Zum ersten Mal erstreckt sich der Weihnachtsmarkt auf vier Bereiche, die über einen adventlichen Hüttenrundweg miteinander verbunden sind. Den ersten Schwerpunkt bildet die Eislaufbahn auf dem Marktplatz. Neu ist dort unter anderem auch ein großes Podest über der bestehenden Treppe. Besucher können an dieser Stelle etwa gemütlich einen Glühwein trinken und das Treiben auf der Bahn beobachten.

Buden auch hinter der Stadtmauer

Vom Marktplatz führt der weihnachtlich beleuchtete und geschmückte Rundweg über das Gotische Haus in den Innenhof des Museums im Bock. Die durch Licht erhellte Rückansicht des historischen Gebäudes, die geöffnete Druckwerkstatt und vor allem die sieben adventlich gestalteten Hütten sorgen dort für ein besonderes Ambiente. Vom Innenhof geht es über das geöffnete Holztor auf die hintere Seite der Stadtmauer. Auch hier sind - hinter dem Bockturm - drei „Buden“ zu finden. Den Abschluss des Rundwegs markiert der Gänsbühl mit sieben weiteren Verkaufsständen.

Eröffnet wurden Weihnachtsmarkt und Eislaufbahn am frühen Donnerstagabend von Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle und dem Innenstadtbeauftragten Tobias Pflug - umrahmt von den Gassensängern. Ein kleiner Wermutstropfen war, dass sich der Schneefall kurz zuvor in Regen verwandelt hatte. Davon ließen sich die Beteiligten allerdings nicht die gute Laune verderben.

„Schön und heimelig“

„Wir wollen die Schönheit der Leutkircher Altstadt zeigen“, verkündete Pflug. Der Innenstadtbeauftragte und Geschäftsführer der Wirtschaftsbunds freut sich unter anderem darüber, dass der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr „kein statischer Platz“ ist, sondern die Besucher sich im Rahmen des Hüttenrundwegs bewegen können. OB Henle bezeichnete das Event indes als sehr stimmig. „Wir haben einen der schönsten und ,heimeligsten’ Weihnachtsmärkte.“

Sämtliche Angebote wurden gleich zu Beginn rege genutzt. Einige jüngere Besucher ließen es sich trotz des Regens auch nicht nehmen, erste Probefahrten auf der synthetischen Eislaufbahn zu unternehmen. Das Angebot bleibt über den Weihnachtsmarkt hinaus - noch bis zum Dreikönigstag - bestehen. An etlichen Tagen ist ein vielfältiges Rahmenprogramm vorgesehen.

Das Programm

Geöffnet hat der Weihnachtsmarkt am Freitag von 17 bis 21 Uhr, am Samstag von 11 bis 21 Uhr und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr. Zum Rahmenprogramm zählen wieder Auftritte von Musikgruppen, die laut Ankündigungsflyer in den vier verschiedenen Marktbereichen zu finden sind. Dazu zählen kleine Besetzungen der Musikkapellen aus Urlau, Herlazhofen, Engerazhofen, Willerazhofen, Merazhofen, Heggelbach, Friesenhofen und Gebrazhofen.

Aber auch ein Akkordeonensemble des Musikstudios App, die Alphorngruppe Haselburg & Schellafehla, der Allgäuer Alpenchor, das Adventssingen im Museum sowie die Gruppe Hofenbrass. Zudem kommen täglich um 18 Uhr Nikolaus und Knecht Ruprecht. Darüber hinaus gibt es Märchenstunden am Sonntag um 13.30 Uhr und 15.30 Uhr im Museum.

Informationen