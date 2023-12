Weihnachts-Show „Unterm Baum“ fesselt in Leutkirch

Sie sind Garant für alles, wenn sie „Unterm Baum“ ihre Weihnachts-Show inszenieren. Gregor Hübner, Karl Albrecht „Bobbi“ Fischer und Veit Hübner gaben sich am Samstag ihr Stelldichein im ausverkauften Leutkircher Bocksaal und ließen ihre neu arrangierten Weihnachts-Lieblingslieder hochleben. Dazwischen eingeflochten Amüsant-Anekdotisches, das kritisch beäugt im krassen Gegensatz zum draußen tobenden Konsumwahn steht. Dieses Gemisch aus Jazz, Soul, Alpenjodler und Swing erzeugte eine losgelöste innige Atmosphäre.

Wie an allen Menschen geht die Zeit auch an diesen drei Musikern nicht vorbei, die unter dem Pseudonym Berta Epple firmieren. Ihre Haare sind mittlerweile grau oder haben an Fülle eingebüßt. Ohne Brille hapert es beim Notenlesen. Da hilft nur noch der Ruf nach mehr Licht in Richtung Techniker.

Nichts an Stimmvolumen verloren

Abgesehen davon ist aber alles auf gleich hohem Musik-Comedy-Niveau geblieben. Sie haben nichts an Stimmvolumen verloren, wenn Bobbi Fischer zu seinem tiefen Blues und obertonigen Scatgesang anhebt. Im Wechsel damit am Klavier oder an den Drums sitzt. Veit Hübner seinen Kontrabass fest im Griff hat und, ja, Gregor Hübner seine virtuosen Höhenflüge auf der Geige zelebriert.

Berta Epple, benannt nach einem Personenschiff auf dem Neckar, ist längst Kult wie es zuvor auch das Ensemble „Tango Five“ gewesen ist. Als sich dieses 2012 nach über 25 Jahren seines erfolgreichen Bestehens auflöste, fanden sich die beiden Hübner-Brüder und Fischer zu einem Trio zusammen und machen bis heute in ähnlichem Stil, nur hautnaher weiter. Das ebenso erfolgreich. Schon zu Tango Five-Zeiten, so Matthias Hufschmid, stellvertretend für die Leutkircher Kleinkunst bei der Volkshochschule Leutkirch, hätten sie ein Weihnachts-Special auf die Beine stellen wollen. Nur hat es nie geklappt, erst 2016 mit Berta Epple.

Mehrstimmig und im Kanon

Der startete fast schon klassisch mit Gregor Hübners Interpretation von Antonio Vivaldis „Winter“. Aber eben auch nur fast, denn nach dem geschmeidigen Intro hoben die drei ab in Richtung ausgelassenem Jazz. Sie singen unverfroren mehrstimmig und im Kanon, wechseln unverhofft die Genre zwischen unsinnigen Kaskaden und völligem Dada. Sich diesem Drive zu entziehen, ist kaum möglich, wenn Fischer seinen rockigen Soul zum „Weihnachts-GAU“ in die Tasten haut: „Es gibt keinen Schnee und im Fernsehen kommt André Rieu.“ Da bleibt einem nur noch ein frohlockendes „Holleridu“, um sich sogleich ihrer ganz persönlichen Weihnachtsgeschichte zuzuwenden.

Darin wird Maria, 14-jährig, und ihr in Stoffstreifen gewickeltes Kind von Beamten des Sozialstaates aufgegriffen, woraufhin sie eine Story wie aus Absurdistan konstruieren, die aber aktueller nicht sein könnte. Das ist ihre Art, dem Publikum in schöner Slapstick-Manier Tiefgang zu servieren. In „Let it snow“ verjazzen sie sämtliche Rhythmen, bewegen sich im Swing der 40er Jahre eines Frank Sinatra und Dean Martin. Oder sie begeben sich hin zum Flair einstiger Comedian Harmonists.

Trio beherrscht alle Klaviaturen

Für den Fall, dass der Flieger mal nicht rechtzeitig abheben sollte, denn Gregor Hübner pendelt auch weiterhin zwischen München und New York, lassen sie es „Schneeflöckchen“ vom Himmel fallen. Mit Fischer und Veit Hübner vierhändig am Bass, welches nicht nur technisch, sondern auch körperlich eine Herausforderung darstellt. Dieses Trio beherrscht wahrlich alle Klaviaturen - von hochtourigen Geigenfortissimo bis zum dreistimmigen Andachtsjodler. Bis zu „Es wird scho glei dumper“ - einem „Liedl“, das unter die Haut geht und einem wahre Vorfreude auf die Zeit unterm Baum beschert.

Dieser prangte beleuchtet in Miniatur auf dem Klavier. Unter welchem sich Parodien auf dessen korrekte Aufstellung in Diensträumen abspielten - aber bitte nur in Anwesenheit eines in Sachen Tannenbaum kundigen Beamten. Wenn´s bei Berta Epple unterm Baum mittels Papiertüte raschelt, es dazu muht und mäht, dann ist die Bescherung nicht mehr weit. So durfte sich das Publikum zu dieser ominösen Geräuschkulisse auf eine Phantasiereise von ganz individueller Couleur begeben.

Berta Epple ist pure Entspannung und nichts dick Aufgetragenes in dieser so abgehobenen Zeit. Allen wünschten sie „überirdisch genussreiche Feiertage“, wenn sie mit „Feliz Navidad“ kurzerhand zum Latin-Sound hinüber glitten. Auch das ein Markenzeichen von Berta Epple - ihr Schauen über den Tellerrand hinaus in die Welt.