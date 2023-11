Die vielen inhabergeführten Läden und Fachgeschäfte in der Leutkircher Altstadt sind ein großes Plus für deren Attraktivität. Eines dieser Fachgeschäfte ist Nähmaschinen Buder in der Marktstraße. Anlässlich des 90-Jahr-Jubiläums des Familienbetriebs hat Schwäbische.de mit Inhaber Joachim Mösle gesprochen. Unter anderem darüber, welchen Schub der Verkauf von Nähmaschinen durch die Corona-Pandemie erfahren hat, wie er in die Zukunft blickt und warum er gegen eine Ausweitung der Fußgängerzone auf die Marktstraße-Süd ist.

Die Werkstatt ist wichtig

Das Gespräch findet in einem kleinen Pausenraum im Stockwerk über dem eigentlichen Laden statt. Hier oben befindet sich auch die Werkstatt des Geschäfts. Insofern passt der Platz ganz gut, um über den Familienbetrieb, der derzeit in der dritten Generation geführt wird, zu sprechen. Denn mit den Reparaturen von Nähmaschinen wird ein Großteil des Geldes verdient, wie Mösle und seine Schwester Antje Mayer, die als Angestellte im Laden arbeitet, erklären. Alleine mit dem Verkauf im Laden unten würde es schwer werden.

Gleich zu Beginn betonen beide, dass sie überzeugt davon sind, dass eine Erweiterung der Fußgängerzone auf die Marktstraße-Süd keine gute Idee ist. Ein Grund dafür: Pro Jahr würden rund 500 Nähmaschinen von Kunden aus dem näheren Umfeld persönlich ins Geschäft gebracht werden. „Mit der Abholung sind das 1000 Wege, die vor allem von Frauen mit den Maschinen in der Hand von weiter entfernten Parkplätzen zurückgelegt werden müssten“, so Mösle. Ein Abhol- und Lieferdienst als Reaktion wäre nicht umsetzbar beziehungsweise die Kosten dafür müssten direkt an die Kunden weitergegeben werden.

Gegen eine Fußgängerzone

Aber auch unabhängig davon ist für Mösle klar, dass in einer verhältnismäßig kleinen Stadt wie der Leutkircher Kernstadt mit ihren rund 12.000 Einwohnern eine Fußgängerzone nicht funktionieren würde. Inhabergeführte Geschäfte wie seines leben von der Kundenbindung, die im Laden stattfindet, betont er. Deswegen sei es auch so wichtig, dass die Läden ohne große Barrieren zu erreichen sind.

Mit Blick auf die Entwicklung in den vergangenen Jahren berichtet Mösle, dass der Verkauf von Nähmaschinen während der Corona-Pandemie, wo die Menschen viel Zeit zuhause verbracht haben, einen regelrechten Boom erlebt hat. „Unser Geschäft war in dieser Zeit teilweise leergefegt“, erzählt Mayer.

Kunden achten auf Qualität

Aktuell mische sich der Hobbybereich mit denen, die sich angesichts der Wirtschaftsaussichten ganz bewusst eine Nähmaschine anschaffen - um im Notfall wieder mehr selbst zu flicken, sagt Mayer. Was auffällt, so Mösle: Beim Kauf wird durchaus auf Qualität gesetzt, Maschinen im Preissegment ab 1000 Euro seien am gefragtesten.

Der Verkauf läuft dabei komplett über das Ladengeschäft in der Marktstraße, einen eigenen Online-Shop gibt es nicht, wie Mösle erklärt. Obwohl in der Branche längst ein Großteil des Umsatzes über diesen Vertriebsweg generiert wird. „Es gibt mehrere große spezialisierte Online-Händler für Nähmaschinen, die Millionen-Umsätze machen“, sagt Mösle. Während diese Verlagerung ins Netz für viele Warenbereiche, beziehungsweise den entsprechenden stationären Handel, eine große Bedrohung darstellt, scheint diese Gefahr für den Händler in Leutkirch nicht so groß zu sein.

Ansprechpartner vor Ort

Zum einen, so Mösle, gibt es nach wie vor viele Kunden, die trotz eines in der Regel etwas höheren Preises beim Kauf die Beratung im örtlichen Fachgeschäft schätzen. So werde man hier bei der Abholung der neuen Maschine auch in die Bedienung dieser eingewiesen und hat auch danach bei Problemen einen Ansprechpartner vor Ort.

Zum anderen profitiere man auch davon, wenn die großen Online-Händler viele neue Maschinen verkaufen. Denn: Diese haben oft keine eigene Werkstatt. Und da das Leutkircher Geschäft für mehrere namhafte Marken offizielle Service-Vertragswerkstatt ist, landen viele diese Nähmaschinen irgendwann hier, erklärt Mösle. Rund die Hälfte der Maschinen, die er repariert, kommen per Paket aus ganz Deutschland.

Pakete aus ganz Deutschland

Während die Pakete aus der gesamten Bundesrepublik abgeschickt werden, ist auch der Umkreis der Kunden, die direkt ins Geschäft kommen, sehr groß, berichtet Mösle. Dieser reiche teils bis weit ins bayerische Allgäu, Richtung Aulendorf sowie in den Landkreis Biberach. Ein Grund dafür sei, dass es immer weniger solcher Nähmaschinen-Geschäfte gibt.

In Leutkirch sollte es hier so schnell keine „Versorgungslücke“ geben. „Ein paar Jahre werde ich auf jeden Fall noch weitermachen, zum Aufhören bin ich ja auch noch zu jung“, sagt Mösle. Zumal seine Schwester Antje Mayer und sein Bruder Thomas Reger-Mösle, der in der Werkstatt mitarbeitet, noch jünger seien.

Beruf des Nähmaschinenmechanikers ausgestorben

Und wer weiß, so Mösle, vielleicht steigt irgendwann ja doch noch eine seiner Töchter in der Nachfolge ein. Wobei diese alle etwas in eine andere Richtung studiert haben und er keinesfalls eine von ihnen in das Geschäft „reindrängen“ möchten.

Während er glaubt, dass man für das Ladengeschäft später einmal durchaus einen Nachfolger finden könnte, dürfte das für die Werkstatt ungleich schwerer werden. Den Beruf des Nähmaschinenmechanikers gibt es schon lange nicht mehr, erzählt Mösle. Grundlage dafür ist inzwischen eine Ausbildung zum Feinmechaniker - die er bei sich leider nicht anbieten kann - und dann „Learning by doing“.