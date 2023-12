Warum Center-Parcs-Gäste gelenkt werden müssen

Die vielfältige Natur rund um den Ferienpark Allgäu von Center Parcs schützen - das ist das Ziel des sogenannten Besucherlenkungskonzeptes. Dazu zählt, dass zum Beispiel Übersichtstafeln und Schilder angebracht werden, damit die Urlauber nicht in sensible Schutzgebiete der Adelegg eindringen. Wie die Ferienanlage selbst, besteht dieses Lenkungskonzept mittlerweile seit fünf Jahren. Zeit, um eine Bilanz zu ziehen.

Warum ist die Besucherlenkung wichtig?

Wie Adelegg-Ranger Tobias Boneberger auf Anfrage erklärt, steigt ohne ein solches Konzept die Gefahr, dass die freie Natur irregulär genutzt wird. Die Folgen wären „mehr Schäden und Störungen sensibler Arten in unseren Schutzgebieten“. Aber auch die Besucher hätten wohl ein „unbefriedigendes Freizeiterlebnis“, weil gezielte Angebote - wie spezifische Routen für Wanderer und Fahrradfahrer - fehlen würden.

Welche Aspekte fallen unter die Besucherlenkung?

Nach Angaben von Boneberger wird zwischen einer positiven und einer negativen Besucherlenkung unterschieden. Bei der positiven Variante gilt es, ein attraktives, nachhaltiges und naturschonendes Freizeitangebot zu bieten, das der Umwelt keinen Schaden zufügt. Dazu gehöre auch, die Angebote zu bewerben und die Menschen über Besonderheiten und mögliche Gefährdungen des von ihnen zur Erholung genutzten Naturraums zu informieren und sie dafür zu sensibilisieren.

Die negative Besucherlenkung setzt wiederum dort an, „wo die positive scheitert“, erklärt Boneberger. In und auch außerhalb von Naturschutzgebieten gibt es Vorschriften, die die Nutzung einschränken. „Wo trotz Information und Sensibilisierung diese Regeln nicht eingehalten werden, muss mit Kontrollen und Strafen vorgegangen werden.“ Ziel sei es allerdings, solche Störungen durch „positive Lenkung“ im Vorfeld zu vermeiden.

Was wurde in den fünf Jahren bereits konkret umgesetzt?

Das Lenkungskonzept, das laut Boneberger auch attraktive Tourenangebote für Wanderer und Radfahrer umfasst, sei im Center-Parcs-Gelände umgesetzt worden. So wurden etwa an den Ausgängen Übersichtstafeln angebracht, „die den Besuchern von ihrem jeweiligen Standort aus Tourenangebote an die Hand geben“ und auch auf die Besonderheiten hinweisen, steltene und störungsanfällige Arten vorstellen sowie über die Schutzbedürftigkeit der Landschaft informieren. Die empfohlenen Touren sind auch als Karten auf Papier oder digital erhältlich.

Zudem wurden im Gelände selbst an sensiblen Punkten Hinweisschilder angebracht. „Seit der Installation wird das Besucherlenkungskonzept stetig auf seinen Erfolg hin überprüft und nach Bedarf angepasst. Auch spezielle Themen, wie Wanderwege des Wilds durch den Park, oder die Amphibienwanderung im Park werden hierbei berücksichtigt.“

Wie erfolgreich sind die Maßnahmen?

Tobias Boneberger verweist in diesem Zusammenhang auf ein Treffen im Oktober, bei dem auch Interessensvertreter des Naturschutzes und der Landwirtschaft vertreten waren. Das Ziel: Die Besucherlenkung anlässlich des fünfjährigen Bestehens des Parks zu bewerten. „Erfreulicherweise konnten wir bei diesem Treffen ein sehr positives Resümee zum bisherigen Erfolg der Besucherlenkungsmaßnahmen um den Park ziehen. Größere Defizite wurden von keiner Seite gesehen. Ich als für die Besucherlenkung zuständiger Ranger bin daher mit dem bisherigen Erfolg unserer Arbeit sehr zufrieden.“

Kommt es noch vor, dass sich Urlauber verlaufen?

Anfang 2020 hatte die „Schwäbische Zeitung“ berichtet, dass sich einzelne Erholungssuchende ab und an im Wald verlaufen. Dieses Problem kann nach Angaben von Boneberger mittlerweile aber als „beseitigt“ betrachtet werden. Seit entsprechende Tafeln und Schilder mit Tourenvorschlägen angebracht sind, die auch digital per QR-Code heruntergeladen werden können, müsse sich niemand mehr im Wald verirren. Und auch die Zahl der Meldungen über vom Weg abgekommene Wanderer sei erheblich zurückgegangen.