Walter Funk wird BW-Meister im Cyclocross

Die Cyclocross-Saison hat für Walter Funk vom TSV 1847 Leutkirch bei zwei stark besetzten Bundesligarennen in Stuttgart-Vaihingen und Magstadt begonnen.

Bei schwierigen Bedingungen erreichte er mit einer überzeugenden Leistung in beiden Rennen Platz acht und damit zwei Top-10-Platzierungen.

Beim nächsten Rennen in Öschelbronn fuhr er sehr kontrolliert und kam mit Platz drei aufs Podest. Wie auch bei den beiden vorangegangenen Rennen war er damit der beste Baden-Württembergische Fahrer. Im technisch äußerst anspruchsvollen Parcours von Rheinzabern unterliefen ihm dann leider einige Fehler zu, was am Ende zu einem fünften Platz führte.

Die diesjährige Cyclocross-Saison rundete Walter Funk mit dem Gewinn der Baden-Württembergischen Meisterschaft bei den Master 4 Fahrern ab.

Trotz extrem anspruchsvoller Bedingungen mit Minustemperaturen, eisigem Wind und rutschigen Streckenabschnitten in Linkenheim-Hochstetten, überquerte er nach fehlerfreier Fahrt als Erster die Ziellinie und sicherte sich den Titel.