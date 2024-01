VW prallt gegen Baum

Leichte Verletzungen zog sich laut Polizeibericht ein 18 Jahre alter Autofahrer zu, der am späten Samstagabend auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Reichenhofen und Starkenhofen bei glatter Fahrbahn von der Straße abkam. Er prallte mit seinem VW gegen einen Baumstumpf und wurde in der Folge durch einen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 1000 Euro.