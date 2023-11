Vorsitzender der Senioren Union verabschiedet

Im Rahmen der letzten CDU-Stadtverbandssitzung wurde der langjährige Vorsitzende Gerhard Stör feierlich verabschiedet. Er war seit 2004 Vorsitzender der Senioren Union Leutkirch. Stadtverbandsvorsitzender Markus Posch hob in seiner Rede laut Pressemitteilung die vielfältigen Ämter hervor, in der sich Stör schon all die Jahre engagierte.

Begonnen hatte Stör in der JU (Jungen Union) als stellv. Kreisvorsitzender im Jahre 1972. Ebenso war er Ortsverbandsvorsitzender der Jungen Union in Leutkirch bis 1975. Als Beisitzer im Kreisvorstand der Senioren Union fungierte er von 2003 bis 2022. Pressereferent der Kreisseniorenunion Ravensburg war er ab 2006. Durch seine Funktion als Senioren Union-Stadtverbandsvorsitzender war er zudem Mitglied im Vorstand des CDU-Stadtverbandes Leutkirch von 2004 bis 2023.

Auch kommunalpolitische Erfahrungen kann Gerhard Stör aufweisen. Er war von 1974 bis 1979 sowie von 1979 bis 1983 Gemeinderat der Großen Kreisstadt Leutkirch im Allgäu. Außerhalb der CDU und deren Unterorganisationen war Gerhard Stör aber auch in vielen anderen Vereinen und Organisationen engagiert, so z. B. als Stellv. Obermeister der Fleischerinnung Ravensburg von 1974 bis 2003. Eines der vielen weiteren Funktionen Störs war Vorsitzender des ADAC-Ortsclubs von 1974 bis 2013.

Nach den Worten von Markus Posch sprach der Kreisvorsitzende der Senioren Union, Waldemar Westermayer, seinen Dank für den vielfältigen Einsatz von Stör in der Union aus. Er betonte, dass es wichtig ist, sich vor Ort politisch einzubringen, dies hätte Stör fast sein ganzes Leben lang gemacht.