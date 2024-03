Vorhang auf, Manege frei - Wuchzenhofener Schule wird zum Zirkus

Die GWRS Wuchzenhofen hat es geschafft, einen renommierten Zirkus, seine Künstler, Akrobaten, Clowns und Akteure mitsamt ihrem großen Zirkuszelt ins Allgäu zu holen. In der Woche vom 18. bis 22. März werden 283 Schülerinnen und Schüler aus 15 Klassen eine Zirkusaufführung mit allem Drum und Dran auf die Beine stellen, wie die Schule mitteilt.

Vom Clown, Feuerkünstler, Zauberer, Artist über Bühnenbild bis hin zu Ton- und Lichttechnik - gemeinsam mit den Zirkuspädagogen des Circus Soluna haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, vielfältige Lernerfahrungen zu sammeln, die sich vom konventionellen Schulalltag vollständig unterscheiden. Getragen wir dieses Mammut-Projekt vom Förderverein der GWRS Wuchzenhofen, der es mit Hilfe einiger Spender aus Leutkirch und Umgebung ermöglicht, dass dieses Vorhaben für alle kostenfrei angeboten wird.

Ein Kartenvorverkauf für die großen Abschlussveranstaltungen am am Freitag, 22. März, um 15 und 17.30 Uhr sowie am Samstag, 23. März, um 10.30 und um 13 Uhr findet am Montag, 18. März, von 14 bis 17 Uhr im Sekretariat der GWRS Wuchzenhofen statt. Eine Kinderkarte kostet 6 Euro und eine Erwachsenenkarte 8 Euro. An der Abendkasse können noch eventuell Restkarten erworben werden.

Im Rahmen der Zirkuswoche an der GWRS Wuchzenhofen gibt es noch zwei weitere Veranstaltungen: Am Dienstag, 19. März, um 20 Uhr veranstaltet der Wuchzenhofer Saxophonist Christian Segmehl ein Clownkonzert. Er wird am Klavier von Paul Rivinius begleitet. Aufgelockert wird das Programm durch den Clown Pompo. Restkarten gibt es an der Abendkasse.

Am Mittwoch, 20. März, ab 18 Uhr unterhalten die Zirkustrainer mit ihrem Programm „Zirkus aus dem Koffer“. Hier ist der Eintritt frei. Die Artisten spielen „auf Hut“