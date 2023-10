Sowohl in Gebrazhofen als auch in Reichenhofen sind neue, großflächige Photovoltaik-Anlagen vorgesehen. Der Leutkircher Gemeinderat hatte den entsprechenden Planern im Januar vorgegeben, dass die Konzepte so gestaltet werden müssen, dass unter den Modulen eine Bewirtschaftung der Flächen mit Jungrindern möglich ist. Am Montag hat das Gremium ‐ bei sieben Gegenstimmen ‐ nun allerdings beschlossen, auf diese Vorgabe doch zu verzichten.

Der Grund: Die Projektierer beider Anlagen erläuterten die Nachteile und Schwierigkeiten, die sich durch eine Beweidung mit Jungrindern auf diesen Flächen ergeben würden. Sie kündigten an, aus den Planungen auszusteigen, sollte der Gemeinderat an dieser Vorgabe festhalten.

So viel Strom könnte entstehen

Das betroffene Gelände in Reichenhofen ist rund sechs Hektar groß und befindet sich südwestlich des Ortskerns bei Hinterstriemen ‐ südlich der B465 ‐ auf dem Gebiet einer ehemaligen Kiesgrube. Projektierer ist die Firma „Sybac on Power“. Der Solarpark in Gebrazhofen ist im Nordosten der Ortschaft vorgesehen, zwischen der Autobahn 96 und der Kreisstraße. Projektierer dieser Anlage, die rund 12 Hektar umfassen soll, ist der Energiekonzern Eon.

Mit den beiden PV-Freiflächenanlagen könnten im Jahr etwa 20 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugt werden. Das sind nach Angaben von Adrian Locker, der bei der Stadtverwaltung für die Projekte zuständig ist, rund zehn Prozent des gesamten Stroms, der in Leutkirch verbraucht wird.

Nachteile überwiegen

Nach Einschätzung der Verwaltung und des Gemeinderats stellt die Doppelnutzung der Flächen mit der Beweidung von Jungvieh einen Idealzustand dar. Der Energiekonzert Eon sieht eine solche Variante allerdings „wegen der deutlich höheren Kosten und höheren Risiken“ als „nicht wirtschaftlich umsetzbar“ an. Wie Tim Meyer als Vertreter des Unternehmens erläuterte, seien ‐ weil die Modultische deutlich höher sein müssen ‐ etwa teurere Fundamente aus Beton nötig. Vor allem stehe für die Fläche in Gebrazhofen aber auch kein Landwirt bereit, der eine Beweidung mit Jungrindern über einen Zeitraum von 20 Jahren sicherstellen könne.

Auch für die Firma Sybac überwiegen beim Blick auf die Pläne für Reichenhofen die Nachteile. Hinzu kommt dort vor allem eine schwierige topografische Lage, weil sich das Gebiet an einem Hang befindet. Eine mögliche Auswirkung: Wenn dort zum Beispiel Rinder ins Rutschen kommen, könnten Tier-Verletzungen und auch Schäden an den Modulen entstehen. Zusätzlich gebe es auf diesem Gelände ein Risiko für Bodenerosionen, das mit Rindern noch erhöht werde.

Antrag findet keine Mehrheit

Stadtrat Alfons Notz (Bürgerforum) sind die Agri-PV-Anlagen in Kombination mit Jungrindern eine Herzensangelegenheit. In einer Wortmeldung erklärte er, dass auch er die Umsetzungsprobleme in Reichenhofen ‐ vor allem wegen der Schräglage ‐ nicht ignorieren könne. Notz stellte allerdings den Antrag, dass jener Teil der vorgesehenen Fläche in Gebrazhofen, der weiter als 200 Meter von der Autobahn entfernt liegt und somit nicht „privilegiert“ ist, weiterhin nur mit Jungrindern geplant werden darf.

Unterstützung erhielt er unter anderem von Gottfried Härle (Bürgerforum), der die Teilung des Gebiets in Gebrazhofen als „Kompromissvorschlag“ bezeichnete. „Es würde uns gut zu Gesicht stehen, hier erste Erfahrungen bei der Bewirtschaftung mit Jungrindern zu sammeln.“ Die Mehrheit der Stadträte sah das allerdings anders und stimmte dem Vorschlag der Verwaltung zu, auf die Vorgabe komplett zu verzichten.

Schafe sind weiterhin möglich

Als Alternative planen beide Projektierer nach Angaben der Stadtverwaltung mit einer Beweidung von Schafen unter den Modulen. Zudem hätten sie sich bereit erklärt, Biodiversitätskonzepte umzusetzen.

Darüber hinaus haben die Stadträte am Montag mehrheitlich beschlossen, weitere Bewerbungsrunden für neue PV-Freiflächenanlagen vorerst auszusetzen. Zunächst soll abgewartet werden, ob es vermehrt zu Bauanträgen entlang der A 96 kommt. Seit Jahresbeginn ist für den Bau von solchen Anlagen am Rand von Autobahnen kein Bebauungsplan mehr nötig. Voraussetzung dafür: Die betreffende Fläche ist nicht weiter als 200 Meter von der Fahrbahn entfernt.