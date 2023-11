Vor 125 Jahren kam der elektrische Strom nach Leutkirch

„Das Licht brennt sehr schön hell und die Motoren laufen gut“: So lautete die erfreuliche Meldung am 3. Februar 1898 im Argen Boten zur probeweisen Eröffnung der Stromversorgung in der Allgäustadt. Bereits im Juni 1897 wurden die Vorarbeiten hierzu beschlossen und der Vertrag mit der Argen-AG „für Licht und Kraft“ unterzeichnet.

Diese hatte bereits 1893 das Kraftwerk Thalerschachen an der Argen gebaut, für die Straßenbeleuchtung in Wangen und zwei Jahre später in Isny. Aufgrund des zunehmenden Bedarfs wurde 1896 das Kraftwerk Au in Betrieb genommen. Aus Kurt Diemers Buch „Stromversorgung in Baden-Württemberg“ lässt sich zudem entnehmen, dass sich die ersten Glühlampen und Motoren in Leutkircher Geschäften und Gastwirtschaften befanden.

400 Glühlampen an Heiligabend

Anfängliche Bedenken gegen das elektrische Licht wurden bald geringer, war es zwar teurer als Petroleum, „doch aber schöner, angenehmer und ungefährlicher“. Schnell erfolgte 1899 der Beschluss des Stadtrates, „öffentliche Straßen und Gebäude elektrisch zu beleuchten“. Und so erstrahlten am Heiligabend 400 Glühlampen, verbunden mit dem Kommentar der Lokalpresse: „Die trübseligen Petroleumlampen verdienen es in die städtische Rumpelkammer zu wandern“.

Der Siegeszug des elektrischen Stromes verbreitete sich dann Anfang des 20. Jahrhunderts zunehmend in den privaten Haushalten: Neben der Beleuchtung der Innenräume waren zudem Motoren zum Antrieb der Waschmaschine, erste Bügeleisen und Heizplatten gefragt. Alle diese „Geräte der ersten Stunde“ kann man, auch in Funktion, im Elektrotechnischen Museum an der Isnyer Straße bewundern. Führungen können unter Telefon 0179/9831287 gebucht werden.