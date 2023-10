Von Klassikern hin zu Zeitgenossen

Das Programm beginnt laut Pressemitteilung mit Klassikern und spannt den Bogen bis zu Zeitgenossen, die sowohl in der Unterhaltungs- als auch in der Kirchenmusik Spuren hinterlassen haben. Das bekannte „Ave Verum“ von Wolfgang Amadeus Mozart wird eingerahmt von Gesängen aus Oratorien und Messen von G. F. Händel, J. Haydn und F. Mendelssohn-Bartholdy.

Bereichert wird das Programm durch zwei Orgel-Improvisationen über „Ave Maris Stella“ und „Salve Regina“.

Die Konzertbesucher haben die Möglichkeit, ein Werk der 1918 im Alter von nur 24 Jahren verstorbenen französischen Komponistin Lili Boulanger kennenzulernen, die in jungen Jahren schon berühmte Musiker wie Camille Saint-Saëns und Gabriel Fauré beeindruckte.

Neben dem bisher wenig beachteten Ferdinand Hummel können die Zuhörer mit der englischen Komponistin Frances Allitsen bekannt werden, die den Psalm 27 „The Lord is my Light“ vertont hat.

Erstaunlich ist es, ein Stück von Astor Piazzolla in einem Kirchenkonzert zu hören. Der für seine Tango-Musik bekannte Argentinier hat ein atemberaubend schönes „Ave Maria“ komponiert. Auch der Name des US-Amerikaners Leonard Bernstein wird normalerweise nicht mit geistlicher Musik in Verbindung gebracht. Bernstein hat eine Messe komponiert, in der er im Spiel mit Gospel-, Blues-, Rock-, Pop- und spirituellen Elementen moderne Glaubenszweifel provozierend ausdrückt und dennoch Raum lässt für das Lob Gottes, wie es im abschließenden Stück des Konzerts zu hören ist.

Die Sopranistin des Abends ist die in Tübingen geborene und in Reutlingen aufgewachsene Christine Reber, die ihr Gesangsstudium in Freiburg und in New York absolviert hat und über ein ungewöhnlich umfangreiches Repertoire und internationale Konzerterfahrung verfügt. Unter anderem hat sie sich einen Namen gemacht durch diverse CD-Veröffentlichungen mit Ersteinspielungen von Hugo-Wolf-Liedern.

Der Eintritt zum Konzert ist frei. Spenden zugunsten der Arbeit des Fördervereins sind erwünscht.