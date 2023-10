Von diesen Schaufenstern sind die Experten begeistert

Die Leutkircher Innenstadt soll attraktiver werden. Wie das gelingt, dazu gibt es ganz verschiedene Überlegungen. Eine ganz konkrete Maßnahme hat dieser Tage der Wirtschaftsbund, der Zusammenschluss Leutkircher Gewerbetreibender, initiiert: Zwei Experten aus Ulm haben sich die Schaufenster der Leutkircher Geschäfte genauer angeschaut.

Zwei Experten aus Ulm

Treffpunkt an diesem Donnerstagvormittag ist der türkische Lebensmittelmarkt in der Marktstraße. Dessen Inhaber Murat Erdik ist einer von zwölf Ladenbetreibern, die sich für einen Vor-Ort-Besuch der Ulmer Experten angemeldet haben. Bevor es in den Verkaufsraum von „Ideal Feinkost“ geht, berichten Josef Röll, Branchenbetreuer für den Einzelhandel bei der Industrie- und Handelskammer Ulm (IHK), und Dekorateur Alexander Geisteuer von ihren bisherigen Eindrücken.

„Leutkirch ist gut aufgestellt“, sagt Röll mit Blick auf die Geschäfte, in denen sie bereits waren. Nachdem sie am Dienstag bei acht Läden die Schaufenster unter die Lupe genommen haben, stehen am Donnerstag vier weitere auf dem Programm. Als Beispiele für Leutkircher Geschäfte, die bei der Dekoration Maßstäbe setzen, nennt er die Ankleide und die Zweigstelle. Viel zu verbessern gebe es dort zwar nicht, so Geisteuer. Ein, zwei Tipps hätten sie aber auch hier noch geben können.

Spielraum gut genutzt

Positiv in Erinnerung geblieben sind den beiden beispielsweise aber auch die Ladenräume von Optik Schwörer sowie das Schaufenster der Osiander-Filiale. In der Filiale des Buchhändlers sei man auf zwei engagierte Frauen getroffen, die den in der Regel bei Filialen begrenzteren Spielraum bei der Gestaltung gut nutzen.

Als ein positives Beispiel nannten die Experten die Ankleide. Das Geschäft nutzte sein Schaufenster zuletzt auch bei der K4-Nacht, wo eine Designerin es zur Leinwand verwandelte. (Foto: Patrick Müller )

Grundsätzlich, so Geisteuer, schauen sich die beiden ein Geschäft immer erst von außen an. In den Blick genommen wird etwa, wie Stopper oder Auslagen eingesetzt werden. Oder auch, wie es mit der Beleuchtung des Schaufensters aussieht. Generell gehe es immer um die Frage: Was kann man tun, um den Laden nach außen möglichst freundlich zu gestalten, damit dem Kunden die „Schwellenangst“ genommen wird?

Erfolg anderer strahlt aus

Die Geschäfte, die sich für den Besuch der Experten interessieren, dürften allerdings gerade die sein, die das Thema bereits auf dem Schirm haben. Müsste man beim Gang durch die Innenstadt nicht zusätzlich gezielt dort klopfen, wo der Handlungsbedarf offensichtlich noch größer ist? Auf dieser Frage erklärt Röll, dass das gar nicht so einfach sei. In der Vergangenheit habe er hier in anderen Städten die Erfahrung gemacht, dass die auf diese Weise angesprochenen Händler dann oft schnell in eine Abwehrhaltung gehen.

Tobias Pflug ‐ der Geschäftsführer des Wirtschaftsbunds hat durch seine Initiative die Innenstadtberater der IHK nach Leutkirch geholt ‐ ist überzeugt davon, dass die Schaufensterberatung auch auf Geschäfte ausstrahlt, die hier aktuell vielleicht noch nicht aktiv genug sind. Wenn andere sehen, dass es bei denen, die etwas tun, läuft, beschäftigen sie die anderen in der Folge auch eher mit dem Thema, so Pflug.

Außerdem, so Pflug weiter: Auch wenn die besuchten Geschäfte teils schon sehr gut sind, sei es für diese eine schöne Bestätigung, die von zwei Fachleuten nochmals ein ganz anderes Gewicht habe. Und die sicher motiviert, diesen Weg weiterzuverfolgen.

Programm des Landeswirtschaftsministerium

Das Programm „Innenstadtberater“, in dessen Rahmen die Schaufensterberatung stattfindet, wird vom Landeswirtschaftsministerium gefördert, erklärt Röll. Ein weiteres Angebot in diesem Zuge wird auch ein Kurs sein, in dem es um die Präsentation auf Plattformen wie Instagram geht. Ein Punkt, dessen Relevanz auch Pflug immer wieder betont.

Anschließend geht es in das Feinkost-Geschäft von Erdik. Neben viel Lob, etwa für dessen gepflegte Schaufensterfront und die schöne Fleischtheke, haben sie auch für ihn noch den einen oder anderen Tipp parat.