Einen ungewöhnlichen Blick auf einerseits Alltägliches, andererseits bislang schwer zu Sehendes können Besucherinnen bei der Echte Körper Ausstellung in der Leutkircher Festhalle werfen.

Getreu dem Motto „Von den Toten lernen“ können Besucherinnen und Besucher Organe und Knochen von 200 anatomische korrekten Plastik–Exponaten bestaunen. Dazu gibt es ausführliche Erklärungen, Multimediavorführungen und Lehrtafeln zu allgemeinen und spezifischen Themen des menschlichen Körpers.

Damit richtet sich die Ausstellung sowohl an Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 6—12, als auch zur Weiterbildungszwecken an Arbeitnehmern in medizinischen Berufen.

Öffnungszeiten sind täglich von 11 bis 18 Uhr. Tickets sind nur an der Ausstellungskasse vor Ort erhältlich. Erwachsene zahlen 15 Euro, Ermäßigte zwölf Euro, Kinder bis sechs Jahre fünf Euro.