Der Sonnentreff der Johanniter hat am Freitagabend seine neuen Räumlichkeiten in Leutkirch mit einer Einweihungsfeier eröffnet. Bei bester Stimmung und musikalisch umrahmt von der Mundharmonikagruppe Leutkirch luden die Verantwortlichen zur Neuentdeckung ein.

Nun ist Platz für innovative Angebote

Im Januar 2017 als Idee geboren, aus dem ehemaligen Kleiderladen „Leuchtturm“ an der Gerbergasse ein Treff zu gestalten, hat sich bis heute mit dem Johanniter-Sonnentreff ein besonderer Ort der Begegnung entwickelt, an dem Nachhaltigkeit und ehrenamtliches Engagement vorbildlich gelebt wird. Der Umzug in die größeren, renovierten Räumlichkeiten des Hauses an der Eschach-Straße am Rand der Altstadt war ein notwendiger Schritt, der auch neue Möglichkeiten und Platz für innovative Angebote bietet.

Stefan Dittrich, Regionalpfarrer der Johanniter, segnete bei der Eröffnungsfeier den neuen Sonnentreff. Für ihn kommt angesichts der „auseinanderdriftenden Gesellschaft dieses Zentrum gerade zur richtigen Zeit. Der Segen Gottes soll allen Menschen gelten, die dort ein- und ausgehen.“

Zahlreiche Gäste kommen ins aufblasbare Festzelt

„Wir sind unglaublich stolz auf diese Entwicklung“: So die Worte von Wolfgang Bertl bei seiner Begrüßung der zahlreichen Gäste im geräumigen, aufblasbaren Festzelt. Der Regionalleiter dankte den vielen ehrenamtlichen Helfern, allen voran Robert Lohr und Katja Baumgartl, die aus dem zarten Keimling eine starke Pflanze geschaffen haben, unterstützt von den zahlreichen Förderern.

In ihren Grußworten zeigten sich Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle sowie die städtische Familienbeauftragte und „Hebamme des Projekts“ Carmen Scheich gleichermaßen beeindruckt: Ab Januar 2024 werden die Stadt und der Landkreis den Treff mit einer hauptamtlichen Stelle finanzieren, auf die Julia Heine „so richtig Lust hat“.

Lebensmittelretter haben ihre Ausgabestelle dort

Für sie und ihr Team warten eine Fülle von Aufgaben, allein schon bei den bestehenden Angeboten des Sonnentreffs: In der ehemaligen Garage des Hauses der Laden der Lebensmittelretter und -verteiler, die Krabbelgruppe im Kinder-Spielraum, Frühstück nach Vereinbarung, Salatbüfett, offener warmer Mittagstisch und Café im Begegnungsraum sowie die Computeria und Behindertenberatung.

Hinzu kommt die Kooperation mit der Don-Bosco-Schule, die einmal wöchentlich den Siebtklässlern einen außerschulischen, praxisnahen Lernort bietet. Geplant für das nächste Jahr sind zudem der „Generationen-Dialog“, die weitere Gestaltung des Sonnentreff-Gartens, das Projekt „Herzenswärme“ ab 16. Januar in der Dreifaltigkeitskirche, das Café Wille , das donnerstags von 16 bis 19 Uhr vor allem Migranten ansprechen will, und die Initiative „Du.Ich.Wir.Queer“, die mittwochs alle vierzehn Tage von 18 bis 21 Uhr Jugendliche und junge Erwachsene einlädt. Auf diese Weise ist der Sonnentreff ein ganzes Haus für Alle und so kunterbunt wie das Leben.

Das sind die Öffnungszeiten des Cafés

Die Öffnungszeiten der Lebensmittel-Verteilerstation sind: Montags von 15 bis 16 Uhr, dienstags, mittwochs und samstags von 11 bis 12 Uhr sowie freitags von 17 bis 18 Uhr. Das Sonnentreff-Café öffnet montags zwischen 14 und 16 Uhr, dienstags von 10 bis 16 Uhr und mittwochs von 10 bis 13 Uhr. Weitere Infos gibt es unter Telefon 07561/8224813.