Leutkirch

Vom Laufrad bis zum MTB–Spezialisten können alle an den Start

Leutkirch / Lesedauer: 3 min

Jetzt anmelden zum Also-Duathlon mit laufen und mountainbiken. (Foto: Werner Hepp )

In diesem Jahr wird wieder der Duathlon und ein Mountainbike Event im Rahmen des Also im Herzen der Leutkircher Altstadt angeboten. Start ist am Samstag, 12.

Veröffentlicht: 07.08.2023, 14:13 Von: sz