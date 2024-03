Wer in diesen Tagen am Löwencenter in der Leutkircher Innenstadt startet und von dort durch die Marktstraße schlendert, dem begegnen gleich neun Leerstände. Zu den Gebäuden, die seit geraumer Zeit nicht genutzt werden, sind in den vergangenen Monaten im direkten Umfeld neue Geschäftsschließungen hinzugekommen. Eröffnungen gab es in diesem Bereich zuletzt nicht. Der Innenstadtbeauftragte Tobias Pflug blickt dennoch positiv und hoffnungsvoll in die Zukunft.

„Ich bin schon sehr traurig, was aus Leutkirch geworden ist“, hatte vor einigen Tagen etwa ein Leser in einem Brief an die Redaktion geschildert - mit Blick auf die Geschäftswelt in der Altstadt. Er befürchtet, dass etwa Center-Parcs-Gäste, die zum ersten Mal in Leutkirch sind, kein zweites Mal die Allgäu-Stadt besuchen werden. Und stattdessen direkt nach Wangen oder Isny fahren - „wo trotz ebenfalls einiger Leerstände ungleich mehr Leben herrscht“.

Es gibt offenbar Interessenten

Natürlich könne das Problem nicht per Knopfdruck gelöst werden, schreibt der Leser, der Leutkirch als seine „alte Heimat“ beschreibt. Aber vielleicht müsse die Stadtverwaltung noch deutlich mehr unternehmen.

Ich wage es mir nicht auszumalen, wie Leutkirch in ein paar Jahren aussieht, wenn es so weitergehen sollte. Leser

Auch der Innenstadtbeauftragte Tobias Pflug bewertet jeden weiteren Leerstand als „unglaublich schade“ und „nicht fördernd für den Leutkircher Einzelhandel im Gesamten“. Um die Situation zu verbessern, führen Vertreter der Stadtverwaltung derzeit offenbar zum Beispiel „intensive Gespräche“ mit Gebäudebesitzern und potenziellen Investoren.

Die Räume, in denen Elektro Merk untergebracht war, sind seit mehreren Jahren ungenutzt. (Foto: Simon Nill )

Interessenten aus der Geschäftswelt sind jedenfalls vorhanden, versichert Pflug. Bislang sei es aber noch nicht zu Einigungen zwischen Eigentümern und potenziellen Nutzern gekommen. Klar sei, dass sich - möglichst zeitnah - etwas ändern soll. So brauche es etwa in der südlichen Marktstraße eine Gastronomie, um den Handel zu stabilisieren. Das ist auch eines der Ergebnisse des Imakomm-Gutachtens.

Vieles ist noch ungeklärt

Allerdings befindet man sich nach Angaben von Pflug derzeit in einer „schwierigen Phase zum Investieren“. Auch in anderen Städten gebe es vergleichbare Probleme. Hinzu kommt in Leutkirch die große Unsicherheit mit der in einiger Zeit anstehenden Sanierungsphase zur Umgestaltung der Altstadt. Viele Details dazu und auch der Zeithorizont sind noch ungeklärt. Auch daran werde aktuell gearbeitet, versichert Pflug.

Der Innenstadtbeauftragte appelliert an alle Beteiligten, positiv zu bleiben und hoffnungsvoll in die Zukunft zu blicken. Denn: Spätestens wenn die baulichen Maßnahmen in einigen Jahren einmal umgesetzt sind, habe die Innenstadt die Chance, ganz neu aufzublühen. Das Potenzial sei in jedem Fall vorhanden. Einer der großen Vorteile von Leutkirch sei, dass die finanziellen Mittel für eine Attraktivierung der Altstadt vorhanden sind.

Gähnende Leere herrscht auch in der ehemaligen Konditorei Stöhr. (Foto: Simon Nill )

„Man muss aber auch ehrlich sagen, dass die Zeit bis dahin für alle sehr hart wird. Wir werden die Probleme in dieser schweren Phase aushalten müssen.“ Dabei gilt es nach Einschätzung von Pflug, kluge Konzepte zu erarbeiten, zusammenzustehen, „alle Leute mitzunehmen“ und gemeinsam die Herausforderungen anzupacken, damit der Leutkircher Handel für die kommenden Jahrzehnte gut aufgestellt ist.