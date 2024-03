Es gilt als das Königsrecht des Gemeinderats: Das Haushaltsrecht. In der jüngsten Sitzung am Montagabend segneten die Leutkircher Räte den Haushalt für das Jahr 2024 - der durch Anregungen aus dem Gremium im Vergleich zum eingebrachten Entwurf noch leicht verändert wurde - einstimmig ab.

Nichtsdestotrotz schlugen die Fraktionsvorsitzenden in ihren Reden neben viel Lob auch kritische Töne gegenüber der Verwaltung an.

Änderungen zum Entwurf

Im Großen und Ganzen hat sich im Vergleich zum Anfang Februar von der Verwaltung eingebrachten Entwurf nicht viel verändert. Im Ergebnishaushalt wird mit ordentlichen Erträgen von rund 73,4 Millionen Euro gerechnet. Dem stehen Aufwendungen in Höhe von rund 75,2 Millionen Euro gegenüber. Unter dem Strich ergibt sich ein Defizit von circa 1,7 Millionen Euro.

Vorgesehen im Finanzhaushalt sind Investitionstätigkeiten in Höhe von 62,7 Millionen Euro. Wegen der insgesamt guten finanziellen Lage kann die Stadt im fünften Jahr in Folge auf Steuererhöhungen verzichten.

Neu dazugekommen ist unter anderem ein Budget von 200.000 Euro in diesem Jahr und 300.000 Euro im Folgejahr für das Stadtmarketing.

Außerdem stimmte das Gremium in der Sitzung einem gemeinsamen Antrag von CDU und Bürgerforum zu, für 2024 und 2025 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 736.000 Euro für den Bau eines Gemeinschaftsraums in der Alten Schule in Heggelbach mitaufzunehmen.

Die Hauptkritik

Angemahnt wurde vor allem, dass es, so Gottfried Härle vom Bürgerforum, seit Jahren nicht gelinge, „die geplanten Maßnahmen auch nur annähernd umzusetzen.“ So seien 2023 von geplanten Investitionen in Höhe von 36 Millionen Euro nur solche im Umfang von elf Millionen Euro tatsächlich umgesetzt worden.

Entsprechend könne er sich auch nicht wirklich vorstellen, dass das bei den in diesem Jahr geplanten Baumaßnahmen in Höhe von 46 Millionen Euro, wovon ein großer Teil auf den Breitbandausbau entfällt, anders aussehen wird.

Ähnlich äußerte sich auch Bernd Schosser von den Unabhängigen. Er sprach von einer „zuweilen unrealistischen Haushaltsplanung.“

Die CDU-Rede

Als derzeit größte Fraktion machte die CDU den Auftakt. Deren Fraktionsvorsitzender Waldemar Westermayer hob, wie die anderen Fraktionsvorsitzenden auch, die gute finanzielle Grundlage der Stadt hervor (die Stadt Leutkirch hat über 70 Millionen Euro an liquiden Mitteln als Rücklage zur Verfügung, Anm. d. Red.).

„Wir stellen heute die Weichen für den Haushaltsplan 2024, der aus finanzieller Sicht besser nicht sein könnte.“ So sei es durch die positiven Ergebnisse der letzten Jahre auch nicht dramatisch, dass der für 2024 nicht ausgeglichen ist.

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Waldemar Westermayer. (Foto: Patrick Müller )

Wie viele der anderen Fraktionsvorsitzenden ist auch der zuversichtlich, dass die Gewerbesteuereinnahmen am Ende über den angesetzten 20 Millionen Euro liegen werden.

Mit Blick auf 14 neue geplante Stellen sowie rund 30 im letzten Jahr unbesetzte Stellen bei der Stadt betonte er, dass neben Zulagen auch „die Wertschätzung und das Arbeitsklima“ hier erfolgreiche Faktoren seien.

Wie geht es weiter mit der Schule in Ausnang? Unter anderem die CDU mahnt hier eine Entscheidung an. (Foto: Patrick Müller )

Neben Unterstützung für die im Haushalt in den nächsten Jahren vorgesehenen Projekte betonte Westermayer unter anderem, dass es für die Zukunft der Schule in Ausnang ein Ergebnis brauche.

Die Bürgerforums-Rede

Härle, der eingangs seiner Rede, nach dem Verweis auf die gute Finanzlage - „viele Kommunen, vor allem wohl auch unsere Nachbarstädte, würden uns wohl um diesen Haushalt beneiden“, auf das Problem der vielen nicht umgesetzten Maßnahmen hinwies, nannte hierzu auch Lösungsmöglichkeiten, die die Situation verbessern könnten.

Wie etwa eine größere personelle Kontinuität in den verschiedenen Bauabteilungen. Offenbar, so Härle, sei die Fluktuation hier nach wie vor sehr hoch. Um die Mitarbeiter im Bauamt zu entlasten, schlägt er außerdem vor, noch mehr Planungs- und Sanierungsaufträge an Externe zu vergeben.

Gottfried Härle, Fraktionsvorsitzender des Bürgerforums. (Foto: Simon Nill )

Und: Nur solche Projekte in den Haushaltsplan aufzunehmen, die auch mit einer entsprechend hohen Wahrscheinlichkeit umgesetzt werden können, sowie eine klarere Prioritätensetzung bei den größeren Vorhaben.

Als die drei großen Bereiche, die aus Sicht des Bürgerforums Priorität haben sollten, nannte er die Bildung, die Steigerung der Attraktivität der Innenstadt sowie den kommunalen Klimaschutz.

Das Hans-Multscher-Gymnasium in Leutkirch. Aus Sicht des Bürgerforums sollte man den Beschluss zum Neubau nochmals überdenken. (Foto: Simon Nill )

Beim Thema Bildung wies er unter anderem darauf hin, dass man angesichts der veranschlagten Kosten von rund 40 Millionen Euro den Neubaubeschluss des Hans-Multscher-Gymnasiums nochmals überdenken sollte.

Die Unabhängigen-Rede

Schosser ging unter anderem auf die finanzielle Ausstattung des Stadtmarketings ein. Ein Thema, das seine Fraktion in den vergangenen Jahren kontinuierlich vorgetragen habe.

Wir bedauern sehr, dass der Antrag, der über alle Fraktionen hinweg gestellt wurde, bisher von den handelnden Personen als Kritik an ihrer Tätigkeit aufgenommen wurde Bernd Schosser

„Dies möchte auch hier heute nochmals entkräften. Das Ansinnen des Antrags war und ist, dass Organisation der Marketingtätigkeit überprüft und auch neu gedacht werden kann“, so Schosser dazu.

Ein weiteres Thema war die Personalgewinnung- und -pflege, etwa im Betreuungsbereich und im Ausländeramt. Der neue Kindergarten in Tannhöfe habe gezeigt, dass hier auch die Attraktivität des Gebäudes eine Rolle als ein Soft-Skill kann.

Bernd Schosser, Fraktionsvorsitzender der Unabhängigen. (Foto: Simon Nill )

Mit Blick auf das unterbesetzte Ausländeramt glaube er, dass zum einen Maßnahmen wie eine Supervision oder ein Coaching die Arbeitsplatzsituation verbessern könnte.

Zum anderen möchte seine Fraktion der Verwaltung „einen Prüfauftrag mitgeben und abzuklären, inwiefern es möglich ist, hier einen externen Dienstleister ins Boot zu nehmen, der uns kurzfristig aus der Bredouille hilft und eine gewisse Schlagkraft zurückbringt.“

Mit Blick auf die künftige Gestaltung der Innenstadt betonte er, dass es hier „für uns keine schwarzweiß Diskussion gibt, sondern dass es viel mehr darum geht, die Interessen der verschiedenen Player unter einen Hut zu bringen.“

Die Freien Wähler-Rede

Walter Braun, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler, betonte vor dem Hintergrund der vielen aktuellen Krisen, wie gut sich die Stadt Leutkirch seit 2008, dem Amtsantritt von Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle etwa bei der Einwohnerzahl, den Arbeitsplätzen sowie dem Gewerbesteueraufkommen entwickelt hat.

Walter Braun, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler. (Foto: Patrick Müller )

Auch Braun erwartet, dass die Gewerbesteuereinnahmen die angesetzten 20 Millionen Euro überschreiten werden. Der Grund: „Unseres Erachtens ist die Stimmung zur Konjunkturentwicklung in unserer Region schlechter als die Realität.“

Mit Blick auf den Umfangreichen städtischen Investitionsplan, den seine Fraktion für richtig halte, sagte er: „Wir müssen nach vorne schauen und als Konjunkturmotor für unsere Wirtschaft und vor allem für das Handwerk dienen.“

Die Freien Wähler freuten sich, dass der Radwegebau zwischen Urlau und Winterstetten nun zumindest im ersten Abschnitt umgesetzt werden soll. (Foto: Patrick Müller )

Die Freien Wähler freuten sich zudem, dass der von ihnen schon lange eingeforderte Radwegebau zwischen Urlau und Winterstetten nun zumindest im ersten Abschnitt umgesetzt werde. Hier müsse die Verwaltung dringend auf landespolitischer Ebene Druck ausüben, um auch noch den anstehenden Lückenschluss bis Winterstetten zu erreichen.

Die SPD-Rede

„Dies wird die letzte Haushaltsrede einer SPD-Fraktion im Gemeinderat der Stadt Leutkirch sein“, begann deren Fraktionsvorsitzender Jochen Narr seinen Beitrag. Die SPD wird zur nächsten Wahl nicht mehr mit einer eigenen Liste antreten. Die Umsetzung der Projekte werde man daher nicht mehr begleiten können.

„Da sich aber die Vorhaben für die nächste Jahre insgesamt mit unseren Vorstellungen weitgehendst decken, können wir dem Haushalt 2024 gut zustimmen, zumal die einzelnen Positionen zum jeweiligen Zeitpunkt neu beraten und zur Abstimmung gestellt werden“, erklärte Narr.

Beim Thema Seniorenarbeit, das der SPD-Fraktion immer sehr wichtig gewesen sei, bat er die Gemeinderäte, die auch dem nächsten Gemeinderat angehören werden, dafür einzustehen, „dass beispielsweise die von der Schiedelstiftung mitfinanzierte Stelle von Herz und Gemüt und die Stelle der Seniorenbeauftragten dauerhaft gesichert und Privatinitiativen wie für Generationsübergreifendes Wohnen unterstützt werden.“

Jochen Narr, Fraktionsvorsitzender der SPD. (Foto: Simon Nill )

Wichtig sei es auch, die gute Zusammenarbeit mit der Geschwister-Scholl-Schule beizubehalten, um gemeinsam die Kindertagesbetreuung weiterzuentwickeln, so Narr.

Mit Blick darauf, dass in den nächsten Jahren einige Hausärzte in Ruhestand gehen werden, sagte er: „Wir bitten Sie, Herr Henle, diesen Punkt oben auf Ihre Agenda zu setzen und mit dem medizinischen Fachpersonal zu diskutieren, was die Stadt Leutkirch tun kann, um dem Ärztemangel entgegenzusteuern.“