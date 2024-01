Viel Kunst im neuen VHS-Programm

Die Volkshochschule (VHS) hat ihr neues Semesterprogramm aufgelegt. 260 Kurse sind für Leutkirch und die beiden Außenstellen Aichstetten und Aitrach geplant. Zum regulären Bildungsprogramm kommen noch Vorträge und Veranstaltungen des „Talk im Bock“ (Montag, 5. Februar, 19.30 Uhr, Bocksaal: Michael Ebert, Chefredakteur des „Süddeutsche Zeitung Magazin“) und Veranstaltungen des laufenden Kulturprogramms. Anmeldungen für VHS-Kurse nimmt die Geschäftsstelle zu den Geschäftszeiten in der Marktstraße 32 entgegen, Telefon 07561/87187 oder Mail an [email protected].

Als neuer Ort für künstlerische Angebote steht ab dem neuen Semester das historische Gebäude des Leprosenhauses in der Memmingerstraße zur Verfügung. Die VHS hat ihr Kunstprogramm für das neue Semester entsprechend entwickelt und deutlich ausgebaut: Gestalten mit Papier, figürliches Gestalten, Materialmontage, „Drink and draw“, Collage oder auch „Offenes Atelier“ und „Kunst-Sommerabende“ stehen neu auf dem Programm. Im Rahmen der vom Galeriekreis geplanten Street-Art-Ausstellung sollen im Sommer zudem weitere Kunst-Workshops stattfinden.

Kreative Angebote sind auch in den anderen Fachbereichen geplant. So etwa Angebote rund um Naturthemen, von der Kräuterwanderung bis hin zu Spurensuche an der „wilden Eschach“. Kochen und Kulinarik, Angebote der VHS-Ballettschule, Yoga-Kurse, Entspannung oder Fitness sind ebenso im neuen Semesterprogramm zu finden wie exotischere Angebote, wie zum Beispiel Hula Hoop, Stockkampfkunst oder Inline-Kurse. In der VHS-Sprachenschule finden sich Angebote in Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch. Für zugezogene Menschen organisiert die VHS Deutsch Integrationskurse und bietet hier auch offizielle Prüfungen an. Tastschreiben, Excel-Kurse oder Know How rund um das Smartphone oder Tablet sind in der Sparte „Arbeit und Beruf“ zu finden und runden die breite Angebotspallette der Bildungs- und Kultureinrichtung ab.

Im Kulturprogramm startet die VHS mit Kleinkunst am Freitag, 12. Januar, um 19.30 Uhr im Bocksaal mit Mentalmagier Andy Häussler. Das bekannte Notos Quartett gastiert im Rahmen der Reihe Leutkircher Klassik am Sonntag, 21. Januar, um 17 Uhr in der Festhalle. Und das Landestheater Tübingen eröffnet am Sonntag, 25. Februar, das neue Jahr in der Theaterreihe mit dem Stück „Stolz und Vorurteil* (*oder so)“ von Isobel McArthur nach dem Roman von Jane Austen. Beginn ist um 18 Uhr in der Festhalle.

Für Sommer 2024 hat die VHS in der Reihe Leutkircher Sommerjazz im Museumshof wieder drei Konzerte geplant (Mittwoch, 26. Juni, 10. Juli und 24. Juli). Die Konzerte der Sommerakademie am Sonntag, 28. Juli, und Mittwoch, 7. August, beschließen dann das Kulturprogramm für die erste Jahreshälfte.

