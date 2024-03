VHS-Workshop in der historischen Druckwerkstatt

In der historischen Druckwerkstatt im Museum im Bock besteht am Samstag, 13. April, die Gelegenheit, in einer Kleinstgruppe unter fachlicher Anleitung seine eigene Postkarte, Grußkarte, Einladungskarte, Glückwunschkarte oder ähnliches zu entwerfen, von Hand zu setzen und zu drucken.

Es stehen verschiedenste Techniken zur Wahl: mit Lettern gesetzt und/oder mit alten Ornamenten verziert, mit Klischees geschmückt - vieles ist möglich. Der Workshop wird geleitet von Roland Hess und Rainer Mack und beginnt um 10 Uhr. Am Ende des Tages (17 Uhr) hat jeder Workshop-Teilnehmer das alte Handwerk des Drucks kennengelernt und etwa 50 individuelle Karten selbst gedruckt. In der Kursgebühr (79 Euro) sind alle Materialkosten bereits enthalten. Über die Mittagszeit ist eine Stunde Pause geplant.

Anmeldung bei der VHS unter Telefon 07561/87188 (AB) oder per Mail an [email protected]. Nach den Osterferien ist die VHS-Geschäftsstelle in der Marktstraße 32 auch wieder persönlich besetzt.