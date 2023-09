VHS Leutkirch verzeichnet lebhaften Semesterstart

Zum Start ins zweite Kurshalbjahr verzeichnet die VHS Leutkirch rege Nachfrage: Um die 1000 Anmeldungen zu den Kursangeboten in allen Fachbereichen liegen bereits vor. Die meisten Menschen nutzen die Online–Anmeldung.

Wie die Volkshochschule Leutkirch mitteilt, hatte sich nach drei mühsamen Pandemie–Jahren bereits im ersten Halbjahr 2023 eine Erholungstendenz gezeigt. „Ganz offensichtlich steht den Menschen nach dem verordneten Rückzug ins Private nun wieder der Sinn nach gemeinsamem Lernen und Begegnung“, heißt es in der Mitteilung. Neben einem umfangreichen Kursangebot veranstaltet die VHS auch die Kulturreihen „Leutkircher Theater“, „Leutkircher Klassik“ und „Leutkircher Kleinkunst“ mit je vier Abendveranstaltungen. Auch VHS–Kultur zu ermäßigten Preisen kann ab sofort im Abonnement gebucht werden bei der VHS–Geschäftsstelle, die täglich außer mittwochs von 9 bis 12.30 Uhr, am Donnerstag auch von 14 bis 17 Uhr geöffnet ist.

In der Woche ab Montag, 18. September, beginnen zahlreiche Kurse in den Fremdsprachen Italienisch, Englisch, Französisch und Spanisch, die noch neue Teilnehmerinnen und Teilnehmer aufnehmen können. Außerdem starten folgende Kurse: Dienstag, 19. September, 18 Uhr: Ukulele für Anfänger; 9 Uhr: Fitness Workout; 18 Uhr: Ukulele für Anfänger; 19 Uhr: Gitarre für Fortgeschrittene; 20 Uhr: Gitarre für fortgeschrittene Anfänger; am Mittwoch, 20. September, 14 Uhr: Eltern–Kind–Turnen; 17.45 Uhr: Yoga am Abend; 18 Uhr: Artgerecht Fit; 19.50 Uhr: Stepp Aerobic; am Donnerstag, 21. September, 9.30 Uhr: Kinderwagen–Fitness am Stadtweiher; 17 Uhr: Basic Yoga; 18.30 Uhr: Chakren Yoga.

