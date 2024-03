VHS-Gesundheitsvortrag über Hüftgelenk-Arthrose

Ein Vortragsabend zum Thema „Diagnose und Therapie der Hüftgelenksarthrose“ gibt es bei der VHS am Donnerstag, 21. März, 19 Uhr, im Bocksaal in Leutkirch. Referent ist der in Wangen niedergelassene Orthopäde und Hüftgelenk-Spezialist Patrick Suntheim. Die VHS bietet den Vortrag bei freiem Eintritt in der Reihe „Gesundheit im Gespräch“ in Zusammenarbeit mit der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) an.

Gerade sportlich aktive Patienten werden von Hüftbeschwerden stark eingeschränkt. Die Lebensqualität leidet. Suntheim ist auf operative Versorgung beschädigter Gelenke mit Prothesen spezialisiert. Das Hüftgelenk kann aus unterschiedlichen Ursachen erkrankt sein. Der Referent erläutert die Diagnostik, aktuelle Materialien der Endoprothetik, moderne OP-Methoden bei Arthrose und Therapiemöglichkeiten zur Förderung der Beweglichkeit. Der Eintritt ist frei.