Das Ministerium für Landesentwicklung hat dem geplanten interkommunalen Gewerbegebiet bei Riedlings — zwischen Leutkirch und Bad Wurzach — eine Absage erteilt (SZ berichtete). Direkt neben der Firma Zollikofer waren mehrere Flächen für weitere Betriebe vorgesehen. Auf SZ–Anfrage erklären Vertreter aus den Rathäusern in Leutkirch und Bad Wurzach, dass sie von dieser Entscheidung überrascht sind — und welche Auswirkungen die Absage hat.

Die Gewerbeflächen bei Riedlings waren bereits vor einigen Jahren in den Regionalplan aufgenommen worden. Diesen hatte der Regionalverband erstellt, das Regierungspräsidium ist wiederum für die Genehmigung zuständig. Die Zustimmung erfolgte in der vergangenen Woche — allerdings mit der Absage an vier geplante Gewerbegebiete. Der Grund: Die Flächen befinden sich laut Regierungspräsidium in Bereichen, in denen der übergeordnete Landesentwicklungsplan keine Unternehmen vorsieht. Zum Beispiel, weil sie zu weit von bestehenden Siedlungen entfernt, sprichwörtlich auf der „grünen Wiese“ liegen.

„Fachlich überraschend“

„Genauso wie für den Regionalverband Bodensee–Oberschwaben ist die Herausnahme der Gewerbeflächen aus dem Regionalplan für die Leutkircher Stadtverwaltung trotz kurzer Vorabinformation fachlich überraschend, da in Riedlings ein Betrieb vorhanden ist und der Standort erweitert werden soll“, teilt Jacqueline Zenker, die im Leutkircher Rathaus für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, mit.

Ähnlich gestaltet sich die Reaktion aus Bad Wurzach: Auch dort sind die Verantwortlichen „tatsächlich überrascht“, erklärt Martin Tapper, Sprecher der Stadtverwaltung. „Denn die grundsätzlichen Gespräche und die wesentlichen Gründe zur Entwicklung dieses Gebiets wurden mit dem Regierungspräsidium besprochen.“

Bad Wurzach fehlen Flächen

Nun fehlen in Bad Wurzach die Gewerbeflächen für eine kommunale Entwicklung. „Denn tatsächlich gibt es aus verschiedenen baurechtlichen und naturschutzfachlichen Gründen außer der Erweiterung am Gewerbepark im gesamten Gemeindegebiet keine anderen Möglichkeiten mehr zur Entwicklung von Gewerbeflächen“, teilt Tapper mit. Die Stadt könne gegen den Beschluss des Ministeriums rechtlich nicht vorgehen. „Ob wir weitere Schritte unternehmen, werden wir mit dem Regionalverband abstimmen.“

Etwas besser ist die Situation in Leutkirch. Dort soll in einiger Zeit — neben den Gebieten „Am Saugarten“ und „Ströhlerweg“ — auch das Areal „Heidrain“ für die Ansiedlung von Unternehmen entwickelt werden. Das Gebiet am Ortsausgang an der Wangener Straße schreitet nach Angaben von Jacqueline Zenker abschnittsweise je nach Bedarf und je nach Verfügbarkeit der Flächen voran.

Denn teilweise befinden sich die Bereiche aktuell noch im Kiesabbau. „Eine Entwicklung hier ist erst möglich, wenn der Abbau abgeschlossen ist und Grundstücksangelegenheiten, Erschließungs– und Organisationsfragen geklärt sind.“