Leutkirch

Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Leutkirch / Lesedauer: 1 min

Eine bislang unbekannte Fahrerin eines blauen Kleinwagens ist laut Polizeibericht verantwortlich für einen Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch gegen 19 Uhr auf einem Parkplatz bei den Bahnhofsarkaden ereignet hat. Ersten Ermittlungen der Polizei zu Folge, fuhr die Frau mit ihrem Pkw rückwärts aus einer Parklücke und beschädigte hierbei einen geparkten Daimler, sowohl am Außenspiegel als auch an der Fahrertür.