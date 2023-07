Sechs Verkehrs– und Hinweisschilder haben Unbekannte in Leutkirch gestohlen. Das berichtet jetzt die Polizei.

Die Täter entwendeten an einer Baustelle in der Adalbert–Stifter–Straße bereits in der Nacht zum Dienstag 6. Juni, vier Verkehrszeichen „Halteverbot“ und zwei Schilder mit dem Hinweis auf eine Baustelle. Der Schaden beläuft sich auf etwa 440 Euro.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Leutkirch unter Telefon 07561/84880 in Verbindung zu setzen.