Verkehrspolizei zieht zwei Fahrzeuge aus dem Verkehr

Sowohl ein 41-jähriger Audi-Fahrer, als auch ein 19-jähriger Renault-Fahrer mussten ihre Fahrzeuge stehen lassen, nachdem sie am Donnerstag von der Verkehrspolizei kontrolliert wurden. Das teilt die Polizei mit. Beim Renault wurde im Zuge der Kontrolle festgestellt, dass das Fahrzeug unerlaubt tiefergelegt, sowie die Geräuschentwicklung des Fahrzeugs beeinflusst wurde. Nachdem der Fahrer die Polizisten zunächst zu einer Fachwerkstatt zur Prüfung begleiten musste, wurde festgestellt, dass in diesem Zustand die Betriebserlaubnis erloschen war. Der 19-Jährige musste sein Fahrzeug direkt nach Hause fahren und darf dieses erst wieder in Betrieb nehmen, wenn die Änderungen zurückgebaut sind. Bei einer weiteren Verkehrskontrolle stellten die Polizisten bei dem Audi-Fahrer ebenfalls Veränderungen an dem Fahrzeug fest, die so nicht erlaubt sind. Das Fahrzeug wies Veränderungen im Bereich der Rad-/Reifenkombination, der Fahrtrichtungsanzeiger und einen sogenannten Spoiler auf, für welche der Fahrer keine Zulässigkeit nachweisen konnte. Auch dem Audi-Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und er muss nun - so wie der Renault-Fahrer - mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen.