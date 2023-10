Verkehrsbeschränkungen wegen Straßenerneuerung in Eintürnen

Im Ortsteil Eintürnen wird es ab Montag, 16. Oktober, bis voraussichtlich Mitte Dezember baustellenbedingte Verkehrsbeschränkungen und Umleitungen geben. „Im Zuge der Bauarbeiten wird die St.-Martinus-Straße zwischen Eintürnen und Eintürnenberg bis zum ehemaligen Pfarrhaus erneuert“, erläutert Johannes Thanner vom städtischen Fachbereich Bauen (Tiefbau). „Der vorhandene Belag wird abgefräst und eine neue Tragdeckschicht aufgebracht. An den Fahrbahnrändern werden Rasengittersteine zur Befestigung des Bankettes verlegt, außerdem wird die Straßenentwässerung teilweise angepasst.“ Während der Dauer der Bauarbeiten wird die Gemeindeverbindungsstraße komplett gesperrt, eine Umleitung von Eintürnen nach Eintürnenberg und umgekehrt erfolgt über Weitprechts. „Zudem werden im Anschluss an die Straßenerneuerung die Bushaltestellen in Eintürnen in barrierefreie Haltestellen umgebaut. Hier wird es zeitweise halbseitige Sperrungen und Verkehrsregelungen über Lichtzeichenanlage auf der L317 geben.“

Baubeginn sei voraussichtlich am kommenden Montag, 16. Oktober. Thanner: „Für die Straßenerneuerung sind vier Wochen eingeplant, ebenso circa vier Wochen für den Ausbau der Bushaltestellen. Mit der Fertigstellung der Arbeiten wird bis Mitte Dezember gerechnet, soweit die Witterung dies entsprechend zulässt“.