Am Leutkircher Bahnhof steht seit wenigen Tagen wieder ein Sharing–Auto zur Verfügung. Statt eines Elektrofahrzeugs kommt dort vorübergehend allerdings ein Pkw mit Verbrennermotor zum Einsatz. Der Grund dafür sind Schwierigkeiten mit der bestehenden E–Ladesäule, die bereits seit rund zwei Jahren anhalten.

Das Autohaus Sirch hatte bereits 2019 am Leutkircher Bahnhof ein Elektrofahrzeug zum Teilen installiert. Vor zwei Jahren musste das Angebot allerdings abrupt gestoppt werden. Grund: Technische Probleme an der bestehenden Ladeinfrastruktur. Auch zwei Jahre später ist die Säule, die von einer Privatperson betrieben wird, nicht wieder einsatzbereit.

So lange, bis die Technik wieder voll funktionstüchtig ist, wollten die Verantwortlichen beim Autohaus Sirch offenbar allerdings nicht mehr warten — und haben ihren „Sharing Point“ kurzerhand mit einem Verbrennerfahrzeug wiedereröffnet. Das Auto zum Teilen kann nach vorheriger Buchung von sämtlichen Interessierten genutzt werden.

Über den Schatten gesprungen

„Uns ist es wichtig, neben dem Standort am Autohaus Sirch in Leutkirch auch am Bahnhof wieder präsent zu sein“, teilt Emanuel Sanna mit. Er ist als Mobilitätsmanager im Unternehmen für das Thema Carsharing zuständig. Das Konzept der Firma sieht eigentlich vor, die Flotte ausschließlich mit E–Fahrzeugen zu betreiben.

Um den Standort am Bahnhof aber zeitnah wieder einsetzen zu können, seien die Verantwortlichen „über ihren Schatten gesprungen“ und verständigten sich auf einen Renault Clio als Zwischenlösung.

Wir sind aber zuversichtlich, dass sich vor Ort bald auch wieder ein E–Sharing–Point realisieren lässt, ergänzt Sanna.

Energiegenossenschaft wird Betreiber

Diese Zuversicht teilt auch Berthold König, Vorsitzender der Leutkircher Energiegenossenschaft, wie er auf SZ–Anfrage erklärt. Denn die Genossenschaft werde ab Oktober oder November eine eigene E–Ladesäule am Leutkircher Bahnhof betreiben — mit Fördermitteln aus dem EU–Programm Leader.

Der privaten Betreiberin der bisherigen Ladestation ist es nach Angaben von König nicht gelungen, die Station, die mit einer etwas älteren Technik ausgestattet ist, wieder in Gang bringen zu lassen. Die Säule werde deshalb definitiv abgebaut und durch die ganz neue Anlage ersetzt. Dass am Bahnhof bis dahin ein Verbrennerfahrzeug zum Teilen genutzt wird, hält König für vertretbar: „Besser so als gar kein Car–Sharing–Angebot.“

Es muss getankt werden

Wie das Autohaus Sirch mitteilt, könne auch der Renault Clio wie gewohnt per App gebucht werden. Neu ist, dass das Fahrzeug getankt werden muss, sobald weniger als 25 Prozent des Tanks mit Benzin gefüllt ist. Die Kosten werden über eine Karte abgerechnet, sodass „der Nutzer für die Tankfüllung nicht in Vorleistung gehen muss“.

Die Kosten für die gesamte Nutzung unterscheiden sich laut Sanna nicht von den Preises anderer Modelle des Autohauses Sirch, bei denen E–Fahrzeuge zum Einsatz kommen. „Wir möchten die Mehrkosten für den Verbrenner nicht unseren Kundinnen und Kunden auf das Auge drücken.“

Bis 2021 sei das Carsharing–Angebot am Leutkircher Bahnhof „sehr gut angenommen“ worden, erklärt Sanna im SZ–Gespräch. 100 Personen seien in der App registriert gewesen, 40 Fahrer hätten das Auto relativ häufig genutzt. In den vergangenen zwei Jahren konnte Interessierte direkt am Leutkircher Autohaus an der Wangener Straße ein Sharing–Auto buchen. Die Resonanz sei allerdings viel geringer gewesen.