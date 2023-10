Derzeit ist Wander-Hochsaison. Zumindest bei den Laubbäumen. Bevor diese ihre Blätter abwerfen, entziehen sie ihnen so viele Nährstoffe wie möglich. Diese „wandern“ in Stamm und Wurzel, werden dort eingelagert. Das dadurch entstehende Farbenspiel im Herbstwald zieht ‐ auch wenn sich hier die eigentliche Wandersaison dem Ende zuneigt ‐ auch viele Menschen hinaus. Zu den Wanderwegen rund um Leutkirch, die etwa am vergangenen Sonntag wieder gut frequentiert waren, gehört der Glasiusweg zwischen Schmidsfelden und Kreuzthal.

16 Spiel- und Infostationen

Auf Nachfrage von Schwäbische.de berichtet Thomas Stupka von der Leutkircher Stadtverwaltung, dass der neue Themenweg mit seinen 16 Spiel- und Infostationen seit der Eröffnung im Mai gut angenommen wird. Positiv ist auch, dass Vandalismus bei den ansprechend gestalteten Stationen bisher offensichtlich kein großes Thema ist. Auch bei den anderen Leutkircher Spielplätzen und Erlebniswegen gibt es diesbezüglich laut Stupka keine größeren Probleme.

Bei dieser Station ist Balance gefragt. (Foto: Patrick Müller )

„Wir dürfen ein sehr positives Fazit zum Glasiusweg ziehen: Im Zeitraum von seiner Eröffnung im Mai bis Ende Oktober hat der Glasiusweg bereits gut 5000 Besucher angelockt“, erklärt Stupka, der bei der Stadtverwaltung unter anderem für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Grundlage der Schätzung seien die beiden „Zollstationen“ entlang des Weges, an welcher Besucher gebeten werden, je Person eine Münze nach Wahl in die „Zollkasse“ zu werfen.

Zahlreiche positive Rückmeldungen

„In diesen Kassen sind im Laufe der Saison rund 3500 Münzen gelandet. Da nicht jeder auch tatsächlich eine Münze einwirft und vor allem die vielen Wiederholungstäter nicht jedes Mal erneut ,Zoll zahlen’, kann, anhand von Erfahrungswerten hochgerechnet, von wenigstens 5000 Besuchern ausgegangen werden“, so Stupka.

Auch beim Verein „Allgäuer Glasregion Adelegg“ seien seit Eröffnung zahlreiche Rückmeldungen zum Weg eingegangen, die demnach alle positiv waren. Neben den drei Kommunen Leutkirch, Isny und Buchenberg ist der Verein, in dem die Gemeinden der Adelegg zusammenarbeiten um die Region nachhaltig zu entwickeln, beim Glasiusweg Projektpartner.

Bisher nur wenige Schäden

Beim Sonntagsausflug zum neuen Themenweg für Groß und Klein ‐ über den auch die siebenjährige Kritikerin, die als kompetente Fachfrau dabei ist, am Ende voll des Lobes ist ‐ fällt der Zustand der Spiel- und Infostationen positiv ins Auge. Lediglich an einer Station scheint der Glasgeist verschwunden zu sein. „An drei Stationen traten Beschädigungen auf, die durch unsachgemäße Bedienung entstanden sind. Es ist jedoch nur bei einer davon von böswilliger Absicht auszugehen. Die Schäden konnten schnell und kostengünstig repariert werden“, so Stupka zum Thema Vandalismus.

Generell sei Vandalismus insgesamt bei den Leutkircher Spielplätzen glücklicherweise kein großes Thema. Auch nicht bei den beiden anderen Erlebniswegen, dem Spieloasen- und Erlebniswegs in der Kernstadt sowie dem Erlebnisweg auf dem ehemaligen Bahndamm. Diese würden beide ebenfalls sehr gut angenommen. „Damit verbunden gibt es auch hin und wieder kleinere Beschädigungen ‐ sei es durch Fehlbedienung oder auch vorsätzlich. Bisher konnte das aber immer günstig repariert werden“, berichtet Stupka.

Weg führt parallel zur Eschach

Zurück zum Glasiusweg: Wie Stupka auf Nachfrage erklärt, ist nicht geplant, den Weg bei hoher Schneelage extra zu räumen, um eine ganzjährige Nutzung zu gewährleisten. „Da auch alle Stationen entsprechend von Schnee befreit werden müssten, wäre der Aufwand zu hoch.“ Solange die Schneelage es zulässt, könne der Weg aber jederzeit begangen werden.

Der Glasiusweg startet am Wanderparkplatz in Schmidsfelden oder alternativ beim Gasthof Kreuz in Kreuzthal. Da jede Station inhaltlich für sich steht, kann der gut vier Kilometer lange Weg in beide Richtungen begangen werden. Der Weg führt immer parallel zur Eschach und lädt dazu ein, in die Geschichte der Glasmacherei in der Adelegg einzutauchen. Es ist kein Rundweg, der Rückweg führt über den gleichen Weg. Alternativ kann der Weg aber durch einen Einstieg in der Mitte am Parkplatz Ulmerthal halbiert werden.