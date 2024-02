Unverpackt-Laden: In Leutkirch Top, in Memmingen Flop

Knapp sieben Prozent 2022, knapp sechs Prozent im vergangenen Jahr: Die Inflation in Deutschland war zuletzt hoch. Welche Auswirkungen hat das auf den Kauf von Bio-Lebensmitteln? Im Unverpackt-Laden in der Leutkircher Innenstadt, der dieser Tage sein fünfjähriges Bestehen feiert, ist man mit dem Umsatz trotzdem zufrieden, wie die beiden Gründer Michael David und Metin Wendland berichten.

Im Gespräch mit der Redaktion geht es unter anderem um die Sortimentsentwicklung, die Frage, wie Onlinehandel und Nachhaltigkeit zusammenpassen können sowie um die Folgen des zunehmenden Leerstands in der Fußgängerzone.

Die Bilanz nach fünf Jahren

„Es läuft gut“, so Wendland auf die Frage, wie die Bilanz nach fünf Jahren ausfällt.

Wir haben sehr viele Stammkunden und fühlen uns hier in der Fußgängerzone gut angekommen, ergänzt er.

Sein Geschäftspartner David sagt: „Wir sind dankbar, dass die Leutkircher sehr treu sind.“ Neben Leuten aus dem direkten Umfeld würden zudem auch Kunden aus dem weiteren Umkreis sowie Center Parcs-Urlauber bei ihnen einkaufen, die bei der Suche nach einem Bio-Geschäft auf sie stoßen.

Dass es keine Selbstverständlichkeit ist, dass das Konzept eines Unverpackt-Ladens aufgeht, zeigt der Blick nach Memmingen. Bestärkt durch den erfolgreichen Start in Leutkirch haben die beiden im Frühjahr 2020 eine Filiale in der bayerischen Nachbarschaft eröffnet. Nach zweieinhalb Jahren war hier allerdings wieder Schluss. Die Zahlen haben einfach nicht gepasst. Warum geht das Konzept in Leutkirch auf und in Memmingen nicht? „Das ist schwer zu sagen“, so Wendland.

Hohe Auflagen in Memmingen

David vermutet, dass es damit zusammenhängt, dass es in Memmingen nochmals mehr Supermärkte und Discounter gibt, die sich um die Stadt herum verteilen. „Die Innenstadt selbst, wo wir waren, stirbt aus“, sagt er. Zudem sei es von den Auflagen her kaum möglich gewesen, über Schilder oder Außenwerbung auf sich aufmerksam zu machen. Da habe man realisiert, wie gut man es eigentlich in Leutkirch habe, wo etwa die Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung sehr unkompliziert verlaufe, ergänzt Wendland.

Zudem habe man in Memmingen 2022 deutlich gemerkt, dass die Leute im Zuge der Folgen des Kriegs gegen die Ukraine in Deutschland zuerst an den Lebensmitteln sparen. Zu Beginn sei zwar auch in ihrem Geschäft in Leutkirch der Umsatz etwas zurückgegangen, das habe sich aber schnell wieder eingependelt. David vermutet, dass der vorübergehende Rückgang im Sommer 2022 auch damit zu tun hatte, dass hier viele gleich mehrmals im Urlaub waren, um die Corona-Jahre nachzuholen.

An der Kapazitätsgrenze angelangt

Beim Blick auf das Sortiment - zu 100 Prozent Bio-Qualität und frei von Palmöl, wie beide betonen - erklären David und Wendland, dass das immer weiter wachse. Am Anfang gab es fast nur lose Ware, inzwischen bieten sie beispielsweise auch viele Sachen in Pfandgläsern an. Dazu wurde das Obst- und Gemüseangebot erweitert. Verkauft werden vor allem Lebensmittel, die rund 90 Prozent ausmachen, aber auch Drogerieartikel. „Wir versuchen so viel wie möglich unterzubringen, sind aber schon länger an der Kapazitätsgrenze angelangt“, erklärt Wendland.

Deswegen würden sie sich grundsätzlich auch gerne vergrößern. Bisher haben sie dafür in der Leutkircher Innenstadt aber keine passende freie Fläche gefunden. Um möglichst viele Spender mit loser Ware anbringen zu können, brauchen sie beispielsweise eine relativ hohe Deckenhöhe, erklärt David.

Café-Tische vor dem Ladengeschäft

Noch relativ neu sind die Café-Tische vor dem Ladengeschäft. Diese seien zum einen auf den Wunsch von Kunden hin aufgestellt worden. Zum anderen, so Wendland, wollten sie damit aber auch bewusst die Fußgängerzone wieder etwas beleben. Zuletzt ist hier der Leerstand nochmals größer geworden. Dank vieler Stammkunden wirke sich diese Entwicklung zwar glücklicherweise nicht dramatisch auf den Umsatz aus. Aber: „Leute, die nicht gezielt zu uns kommen, sondern einfach nur mal durchschlendern, die fehlen“, so David.

Ebenfalls noch vergleichsweise neu ist die Ausweitung der Öffnungszeiten auf den Mittwochnachmittag, an dem viele Geschäfte in Leutkirch geschlossen haben. „Das wird gut angenommen“, bekräftigt Wendland. Dass zahlreiche Läden in der Innenstadt da zu sind, verursache vor allem bei Urlaubern immer wieder Kopfschütteln, berichtet David.

Versandhandel durch Corona

Neben dem stationären Ladengeschäft in der Leutkircher Innenstadt haben David und Wendland auch einen Onlinehandel aufgebaut. Den Startschuss hierzu gab die Corona-Zeit. Zuerst war nur eine Abholung für Kunden aus der Region vorgesehen, später kam dann der Versand dazu. Inzwischen mache dieser Bereich, der stetig wachse, etwa einen Monatsumsatz im Ladengeschäft aus.

Eine Frage, die sich in diesem Zusammenhang bei einem Unverpackt-Laden stellt, der mit seinem Konzept explizit den Nachhaltigkeitsgedanken im Fokus hat: Macht es aus Nachhaltigkeitsaspekten wirklich Sinn, ein Bio-Müsli etwa nach München zu verschicken? „Ja, damit haben wir anfangs auch gehadert“, räumt Wendland ein.

Grund für den Versandhandel

Aber es seien immer wieder auswärtige Kunden auf sie zugekommen, die dich das gewünscht haben. „Und die Leute, die das möchten, bestellen so oder so. Nur dann eben woanders, und zumindest ist unser Versandgeschäft insofern nachhaltig, als dass wir dafür nicht extra Verpackungsmaterial kaufen, sondern das nutzen, was wir da haben“, sagt Wendland.

Zumal, so David, der Onlinevertrieb auch für den stationären Handel ein Schlüssel sei, den man für die Zukunft schlicht nicht außen vor lassen könne.

Die Lage der Branche

„Unverpackt in der Krise: Immer mehr Läden schließen“, titelte der SWR in einem Beitrag 2022. Wie sieht die Lage in der Branche aktuell aus? Auf Anfrage äußert sich dazu Sven Binner, Geschäftsführer des Vereins Unverpackt, der laut eigenen Angaben die Interessen von rund 250 angeschlossenen Unverpackt-Läden in Deutschland vertritt.

Die aktuellen Krisen und deren Folgen seien auch an der Branche nicht spurlos vorbei gegangen. „Nach einem starken Wachstum in den Jahren 2019 bis 2021, mussten aufgrund vieler Faktoren Läden wieder schließen oder die Planung zur Eröffnung aufgeben. Wie im gesamten Einzelhandel sind die Folgen der Inflation und der damit hohen Preissteigerungen, aber auch die Erhöhung der Transport- und Personalkosten zu spüren. Eine allgemeine Verunsicherung der Bevölkerung wirkt sich direkt auf das Konsumverhalten aus, wodurch, gerade in Deutschland, an der Qualität der Lebensmittel gespart wird“, erklärt Binner.

Aktuell befinde sich die Branche in einer Phase der Konsolidierung. „Das nach wie vor große Interesse seitens Lieferanten zeigt, Unverpackt ist aktueller denn je.“ Große Handelsketten würden zudem Pilotprojekte zum unverpackten Einkaufen betreiben und auch im europäischen Ausland gehöre Unverpackt zum alltäglichen Leben dazu. „Aus diesem Grund sehen wir positiv in die Zukunft.“