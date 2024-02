Unterstützung für Menschen in schwierigen Zeiten

„Herzenswärme“ war ein großer Erfolg in Leutkirch und zauberte vielen Menschen ein Lächeln ins Gesicht. (Foto: Stadt Leutkirch )

Das Projekt „Herzenswärme“ verbreitete in den vergangenen Wochen große Freude und Wärme in Leutkirch. Von Mitte Januar bis Mitte Februar öffnete die Dreifaltigkeitskirche dienstags und mittwochs ihre Türen, um den Menschen in der kalten Jahreszeit Wärme und Gemeinschaft zu bieten.