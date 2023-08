Haben Anfang des Jahres in der Leutkircher Innenstadt gleich mehrere Geschäfte neu eröffnet, hat sich in den vergangenen Monaten offensichtlich nicht mehr viel getan. Vor allem mit Blick auf die längerfristigen Leerstände ist keine wirkliche Bewegung erkennbar. Eine positive Nachricht ist vor diesem Hintergrund, dass mit der Parfümerie in der südlichen Marktstraße ein Geschäft seine Ladenräume umfassend renoviert hat.

Neuer Leerstand in der Evangelischen Kirchgasse

Ein relativ großer neuer Leerstand ist in der Evangelischen Kirchgasse dazugekommen. Hier ist vor wenigen Wochen der Ness–Einkaufsmarkt ausgezogen. Dieter Ness, Inhaber des gleichnamigen Einkaufsmarkts, hatte bereits länger angedeutet, dass er an der Ladenfläche in Leutkirch nicht wirklich hänge: Seine beiden anderen noch verbliebenen Filialen in Vorarlberg würden deutlich besser laufen.

Die gute Nachricht hier: Dieser Leerstand wird nicht von Dauer sein. Der Oberallgäuer Marc Wenz, der unter anderem Outlets in Sonthofen und Immenstadt betreibt und inzwischen bei dieser Fläche die Fäden in der Hand hält, hat bereits im Frühjahr angekündigt, dass er sich an dieser Stelle ein Fitnessstudio gut vorstellen könnte.

Clever fit soll kommen

Auf SZ–Anfrage bestätigt er nun, dass dieser Plan nach wie vor stehe. Klar sei bereits, dass das Studio von der Fitnesskette Clever fit betrieben werden wird. Noch in diesem Jahr soll die Umsetzung starten, kündigt Wenz an.

Neu seit der letzten Übersicht über die Änderungen in der Innenstadt ist auch, dass die angekündigten Neueröffnungen der Pizza–Bar Amici in der Lammgasse sowie die der Fidelsbäck–Filiale in den Bahnhofsarkaden erfolgt sind. Außerdem hat zwischenzeitlich im ehemaligen Café Albrecht ein Pop–up–Café eröffnet.

Leerstände in Bahnhofsarkaden

Weiterhin leer stehen vier, teils sehr große, Ladenflächen in den Bahnhofsarkaden. Seit Januar hat mit Multi Germany eine neue Firma die Verwaltung und das Centermanagement der Arkaden übernommen. „Grundsätzlich sind wir bezüglich der Nachvermietung sehr zuversichtlich“, erklärte eine Multi–Sprecherin zuletzt. Für die ehemalige Euronics–Fläche führe man dabei die meisten Gespräche, mit Mietinteressenten aus den unterschiedlichsten Branchen.

Weiterhin mehrere leere Ladenflächen gibt es außerdem nach wie vor in der Marktstraße.

Veränderung in der Marktstraße

Eine sichtbare Veränderung in der Marktstraße gibt es in der Parfümerie Amica, die kürzlich aufwendig renoviert wurde. Eine Renovierung, die mit Blick auf die getätigte Investition natürlich auch ein Bekenntnis zum Standort Leutkirch ist, wie Simon Bittel betont.

Der Geschäftsführer des gleichnamigen Parfümerie–Unternehmens, das unter anderem auch in Ravensburg, Wangen, Kempten, Bad Waldsee und Biberach Filialen betreibt, erklärt, dass die Rückmeldungen zu der neuen Gestaltung sowohl von Kunden und Lieferanten als auch den Mitarbeitern sehr positiv seien.

Anforderungen an Verkaufsumfeld

Den Ausschlag für die Renovierung haben mehrere Faktoren gegeben: Generell, so Bittel, haben ihre Lieferanten spezielle Anforderungen an die Präsentation der Produkte beziehungsweise die Qualität des Verkaufsumfelds. Und natürlich hätten auch sie selbst als Amica–Verbundgruppe — mit derzeit rund 25 Filialen — entsprechende Ansprüche. Daher stand die Entscheidung an, entweder jetzt dieses Geld zu investieren — oder den Standort auslaufen zu lassen. Einen Standort, der eher zu den kleineren gehört, wie Bittel erklärt.

Vor allem wegen des dortigen Teams, aber auch da man das Gefühl habe, in Leutkirch stark verwurzelt zu sein, habe man sich schlussendlich für die Renovierung entschieden. „Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht, aber wir glauben an Leutkirch als Standort“, so Bittel.

Einkaufserlebnis ist wichtig

Danach gefragt, wie er generell den Standort Leutkirch einschätzt, erklärt er, dass es durch dessen Größe nicht ganz einfach sei. Seiner Ansicht nach steht Leutkirch als Einzelhandelsstandort aktuell am Scheideweg. Zum einen sind die Händler aufgerufen ein attraktives Angebot und Einkaufserlebnis zu bieten, zum anderen müsse aus dem Gemeinderat und der Verwaltung ein klares Bekenntnis zum Einzelhandelsstandort kommen.

„Über allem steht die Frage: Wie schaffen wir es, die Kunden aus dem Umland in die Stadt zu ziehen? Denn nur mit Leutkircher Kunden wird es nicht funktionieren“, sagt Bittel.

Im Wettbewerb mit umliegenden Städten

Ein wichtiger Punkt dabei sei beispielsweise die Erreichbarkeit der Geschäfte. „Leutkirch steht im Wettbewerb mit umliegenden Städten, wie Wangen, Kempten, Isny und Ravensburg und hat vor allem im Vergleich mit den größeren Städten eine geringere Anzahl an Geschäften. Da planen wenige einen langen Shopping–Trip“, erklärt Bittel. Eine solche Stadt müsse ihre Stärken ausspielen — und das seien im Vergleich zu anderen Städten eine schnelle und gute Erreichbarkeit der Innenstadtlagen, vor allem mit dem Pkw.

„Es werden wenige aus dem Umland zum Einkaufen kommen, wenn der Weg zwischen Parkplatz und Geschäften zu lang ist“, so Bittel. Das müssten auch die politischen Entscheider immer im Fokus haben, auch im Hinblick auf die diskutierte Ausweitung der Fußgängerzone.