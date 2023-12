Ein etwas ungewöhnlicher Sachverhalt ereignete sich am Donnerstag in der Zeit zwischen 7 Uhr und 11 Uhr auf dem Parkplatz Geschwister-Scholl-Schule in Leutkirch, so die Polizei. Unbekannte Täter öffnete die Türe an einem geparkten Audi - und schlug die Türe dann gegen einen daneben stehenden Pkw.

Außerdem wurde der Türgriff der Beifahrertüre herausgerissen. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Leutkirch entgegen, Telefon 07561 84880.