Leutkirch

Unfallflucht aus der Tiefgarage

Leutkirch / Lesedauer: 1 min

Wegen einer Unfallflucht ermittelt die Leutkircher Polizei. (Foto: Stephan Jansen/dpa )

Ein unbekannter Autofahrer hat am Freitag in der Tiefgarage Salzstadl in der Unteren Grabenstraße einen dort geparkten BMW beschädigt und ist geflüchtet. Das berichtet die Polizei.

Veröffentlicht: 05.11.2023, 12:32 Von: sz