Leutkirch

Unfallflucht auf Apothekenparkplatz

Leutkirch / Lesedauer: 1 min

Mutmaßlich am Donnerstagabend oder in der Nacht zum Freitag hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen auf dem Parkplatz einer Apotheke in der Kornhausstraße abgestellten VW beschädigt und danach Unfallflucht begangen. Wohl beim Ausparken streifte der Unbekannte den Wagen und richtete dabei Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro an, heißt es im Polizeibericht.