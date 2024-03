Unfall am Sonntag fordert einen Verletzten

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro hat ein Verkehrsunfall am Sonntag kurz nach 20 Uhr zwischen Leutkirch und Tautenhofen gefordert. Nach Angaben der polize wollte ein 30-jähriger Opel-Fahrer die K 8025 von Weipoldshofen herkommend geradeaus in Richtung A 96 überqueren und übersah dabei den Fiat eines 39-Jährigen. Bei der Kollision wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der 39-Jährige wurde zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.