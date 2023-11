Unbekannter streift Mercedes

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Donnerstag zwischen 11.40 Uhr und 12 Uhr einen Mercedes gestreift, der auf dem Parkplatz eines Discounters in der Künkelinstraße abgestellt war. Ohne sich um den Schaden an der linken hinteren Seite des Wagens in Höhe von rund 500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. Dies teilt die Polizei mit. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Verursacher oder dessen Fahrzeug geben können, mögen sich unter Tel. 07561/8488‐0 beim Polizeirevier Leutkirch melden.