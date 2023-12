Unbekannter stiehlt BMW

Ein bislang unbekannter Täter hat laut Polizeibericht in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen BMW 440i gestohlen, der in der Kurt-Georg-Kiesinger-Straße abgestellt war. Offenbar umging der Täter das Keyless-Go-System und entwendete den Wagen im Wert von rund 40.000 Euro auf unbekannte Weise. Personen, die insbesondere zwischen 22.15 Uhr und 5 Uhr Verdächtiges in Zusammenhang mit dem Diebstahl beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07561/84880 beim Polizeirevier Leutkirch zu melden.