Ein bislang unbekannter Täter hat am Sonntagmittag im Kronengässle einen Gullideckel ausgehoben und in die nahegelegene Eschach geworfen. Dast teilt ri Polizei mit. Das Polizeirevier Leutkirch hat die Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07561/84880 um sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter.