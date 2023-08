Unbekannter beschädigt Traktor

Alle vier Reifen eines Traktors, der auf dem Feldweg zwischen Rostall und Reichenhofen abgestellt war, hat ein Unbekannter in der Nacht von Samstag auf Sonntag beschädigt. Das teilt die Polizei mit. Der Täter stach mit einem spitzen Gegenstand in die Reifen des Fahrzeugs sowie in zwei Reifen des Anhängers. Der Sachschaden wird auf rund 1500 Euro beziffert. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter der Telefonnummer 07561/84880 um sachdienliche Hinweise.