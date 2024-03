Unbekannter auf Diebestour

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht von Montag auf Dienstag die Scheiben mehrerer Fahrzeuge im Stadtgebiet eingeschlagen und Wertsachen entwendet. Das teilt die Polizei mit. Bei der Polizei wurden bislang neun Taten in der Schillersiedlung, in der Brühlstraße sowie im Wohngebiet Bleiche/Isnyer Straße angezeigt. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Die Ermittler bitten Zeugen oder Personen, die Hinweise auf den Täter geben können, sowie weitere Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 07561/84880 beim Polizeirevier Leutkirch zu melden.