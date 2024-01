Unbekannte entwenden Fahrzeug

Einen Audi Q8 haben Unbekannte am frühen Mittwochmorgen kurz nach 2 Uhr in der Bischof-Leiprecht-Straße entwendet. Das teilt die Polizei mit. Ersten Erkenntnissen der Ermittler des Polizeireviers Leutkirch zufolge verschafften sich die Täter Zugang zum Keyless-Go-System des Wagens, konnten diesen so starten und entwenden. Da der Diebstahl erst am Morgen bemerkt wurde, verliefen polizeiliche Fahndungsmaßnahmen ergebnislos. Die Ermittlungen zum Verbleib des Fahrzeugs, das einen Wert von rund 80.000 Euro hat, dauern an. In diesem Zusammenhang bitten die Beamten Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 07561/84880 beim Polizeirevier Leutkirch zu melden.