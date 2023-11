Unbekannte beschädigen Gerüst an Schulgebäude

Leutkirch

Leutkirch / Lesedauer: 1 min

Ein Baugerüst, das an einem Schulgebäude in der Bischof-Sproll-Straße aufgestellt ist, haben Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch beschädigt. Die Täter verbogen nach Angaben der Polizei Gerüstteile und rissen diese teilweise aus der Verankerung.

Veröffentlicht: 24.11.2023, 16:05 Von: sz