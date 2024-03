Über 20 Leutkircher Vereine zeigen Flagge gegen Rassismus

Zahlreiche Leutkircher folgten dem Aufruf, am 21. März, dem Tag gegen Rassismus, am Donnerstagabend auf dem Gänsbühl ein Zeichen zu setzen. Als Unterstützer der Demonstration traten viele Leutkircher Vereine auf. Das Motto lautete „Verein(t) gegen Rassismus - Gemeinsam für Vielfalt“.

Insgesamt 26 Vereine

Nach einer kurzen Begrüßung von Mitorganisator Philipp Künst machte Fabian Mróz den musikalischen Auftakt. Die junge Florentine Künst begrüßte danach nochmals alle und betonte, wie schön es sei, dass insgesamt 26 Vereine - darunter auch ein Isnyer Verein - dieses Zeichen gegen Rassismus und für Vielfalt unterstützen.

Fabian Mróz machte den musikalischen Auftakt. (Foto: Patrick Müller )

Eigentlich, so Philipp Künst, sollte diesen ersten Part eine junge Frau übernehmen, die aufgrund ihrer dunklen Hautfarbe den Alltagsrassismus am eigenen Leib erfahren muss.

Absage aus Sorge

Aber diese habe dann doch abgesagt, aus Sorge, was sie sich dann in den Folgetagen eventuell anhören muss, wenn sie so in der Öffentlichkeit steht, so Künst. Das mache ihn betroffen.

Auch Vertreter aus Schulen gingen kurz auf das Podium. (Foto: Patrick Müller )

Auch wenn es ein tolles Zeichen sei, dass so viele an diesem Abend gekommen sind, um Flagge zu zeigen, betont er: „Wir müssen gegen den Rassismus jeden Tag Flagge zeigen“.

Und bei jeder Gelegenheit den Leuten zur Seite stehen, die von diesem Rassismus betroffen sind. Umso schöner sei es, dass in den vielen Vereinen tagtäglich diese Vielfalt gelebt werde.

Mitorganisator Philipp Künst und Thomas Blum von der Narrenzunft Nibelgau. (Foto: Patrick Müller )

Als erster Vertreter der beteiligten Vereine sprach Thomas Blum, Präsident der Narrenzunft Nibelgau Leutkirch. „Die rechten Ideologen setzen auf Spaltung“, betonte er. Immer wieder würden rote Linien überschritten. Hier müsse man den rechten klar die rote Karte zeigen. „Wir sind für eine vielfältige, solidarische Gesellschaft“, unterstrich Blum.

Niemand von uns möchte eine farblose fünfte Jahreszeit. Thomas Blum

Eine Gesellschaft, in der jeder für jeden einsteht, unabhängig von der Herkunft. Auch die Fasnet sei ein Symbol des Miteinanders, wo die Herkunft keine Rolle spiele. „Niemand von uns möchte eine farblose fünfte Jahreszeit“, so Blum.

Als nächstes betraten Vertreter der Leutkircher Quergruppe das Podium. Sie wüssten, wie es ist, wenn man immer das Gefühl hat, anders zu sein. Deshalb haben sie einen sensiblen Raum geschaffen, wo Menschen sie selbst sein können.

Die Vertreter der Kunstschule. (Foto: Patrick Müller )

Ohne, verletzenden Bemerkungen ausgesetzt zu sein. „Solch verletzende Bemerkungen sind wie Mückenstiche: Zwei, drei sind noch nicht schlimm - aber ab einer gewissen Menge sind sie nicht mehr ertragbar“, verdeutlichte ein Mitglied der Gruppe.

Performance der Kunstschule

Den Schluss bei den größeren Beiträgen machte eine Gruppe der Kunstschule Sauterleute. Diese zeigten eine kleine Performance, stellten in Interview mit einem Menschen nach, der vor mehreren Jahren von Gambia nach Deutschland geflohen ist. Und in Leutkirch in der Kunstschule aktiv war. In dieser habe er sich immer wohlgefühlt, weil er hier willkommen ist und alle gleich behandelt werden, wird er aus dem Interview zitiert.

Danke an alle Vereine, die die Vielfalt leben und den Unfug verhindern, sagte Florentine Künst, bevor in zum Schluss Vertreter weiterer Vereine auf die Bühne kamen und jeweils kurz berichteten, wie bei ihnen die Vielfalt gelebt werde.

Blick auf den Gänsbühl, der dieses Mal nicht ganz so voll war, wie bei der Demonstration für Demokratie und Menschenrechte im Januar, (Foto: Patrick Müller )

Wie etwa Susanne Joser-Schmidt vom Partnerschaftsverein, der durch seine Brücken in die Partnerstädte dafür sorge, dass „aus Fremden Freunde werden.“ Oder Peter Feuerstein von der Heimatpflege. Bei ihnen, so Feuerstein, gehe es neben der Heimat auch um Geschichte - „wenn man aus der Geschichte etwa lernen kann, dann, wohin Rassismus und Intoleranz führen können.“

Der Vertreter der Kantorei St. Martin sorgte für einen Schmunzler, als er erklärte, dass sie so tolerant seien, dass bei ihnen sogar Evangelische mitmachen dürfen - vorausgesetzt natürlich, sie können singen. Vor ihm war ein Vertreter des Vereins Mosaik auf dem Podium, der berichtete, dass sich dieser Verein für den interkulturellen und interreligiösen Dialog einsetze.

Während noch weitere Vereinsvertreter sprachen, entzündeten die Demoteilnehmer langsam nach und nach ihre mitgebrachten Kerzen, bevor Mróz zum Abschluss nochmals ein Lied sang.