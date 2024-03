TSG-Nachwuchs ist in Oberstdorf erfolgreich

Ein ausgesprochen erfolgreiches Wettkampfwochenende liegt hinter den Leutkircher Langläufern der TSG Skiläuferzunft Leutkirch. Beim Geiger Langlauf Cup Finale im Nordic Zentrum von Oberstdorf gab es drei Podestplätze für die Nachwuchs-Langläufer.

Eigentlich wären die Leutkircher Sportler beim Nordschwarzwald-Pokal SSV-Cup Finale am Kniebis angetreten. Dieses wurde jedoch aufgrund Schneemangels abgesagt. Umso mehr freuten sich die Leutkircher über die Teilnahme am Geiger Cup in Oberstdorf.

Die Bergkulisse präsentiert sich fast schon frühlingshaft

Bei beinahe schon frühlingshaften Temperaturen wurden die Rennen aller Altersklassen in der freien Technik ausgetragen. Mit über 200 Teilnehmern bot das Finale einen stimmungsvollen Abschluss der Rennserie. Die Strecke vor der vorfrühlingshaften Bergkulisse war hervorragend präpariert und bot damit beste Bedingungen.

Rosa-Lina Schneider gewann Gold in der Altersklasse U16, Julian Günthner freute sich über Silber und Jonas Reich erlief sich die Bronzemedaille, beide ebenfalls in der Altersklasse U16. Das Rennen ging über eine Distanz von vier Kilometern.

In der Altersklasse U9 erreichte Felix Schneider im Rennen über 1,5 Kilometer den 19. Platz. In der Klassenwertung U11 sprintete Max Schmidt auf den zwölften Rang, sein Bruder Julian Schmidt begeisterte mit einem neunten Platz bei der U13. Ebenfalls in dieser Altersklasse startete Luis Mendler, der letztlich Elfter wurde. Luzie Link gelang ein sehr guter vierter Platz in der stark besetzten U13 und Michl Mendler kam in der U16 als Vierter ins Ziel.