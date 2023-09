TSG Leutkirch ist nach Pokalklatsche auf Wiedergutmachung aus

Die Handballer der TSG Leutkirch starten an diesem Samstag in die neue Spielzeit der Bezirksklasse Bodensee–Donau. Der Gegner ab 18 Uhr ist der Bezirksliga–Absteiger TV Gerhausen 2. Im Bezirkspokal unterlagen die Allgäuer am vergangenen Mittwoch der TSG Söflingen 3 haushoch mit 26:50. Ein extrem hohes Ergebnis, zumal Leutkirch in den ersten Minuten noch ordentlich mitspielte: Fabian Scharnagl markierte in der elften Minute das zwischenzeitliche 4:4 für die Allgäuer. Bester Torschütze der TSG Söflingen 3 war Sebastian Spirkl mit insgesamt 13 Treffern. Bei den Leutkirchern waren Sebastian Herberg und Noah Bauhofer mit jeweils sieben Toren die erfolgreichsten Werfer.