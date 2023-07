TSG Leutkirch bietet ein Training im Ultimate Frisbee an

Ultimate Frisbee ist eine Mischung aus traditionellem Frisbeewerfen und American Football. Die TSG Leutkirch bietet am kommenden Samstag, 22. Juli, von 10 bis 12 Uhr ein Schnuppertraining in dieser Sportart an. Angesprochen sind Jugendliche ab 14 Jahren.

Ultimate Frisbee ist ein Laufspiel, bei dem sich zwei Teams mit jeweils sieben Spielern gegenüberstehen. Wie beim American Football gibt es auf beiden Seiten des Feldes eine Endzone, in der die Frisbeescheibe gefangen werden muss. Anders als beim Football dürfen die Spieler beim Ultimate Frisbee mit der Scheibe in der Hand nicht laufen. Ziel des Spiels ist es, durch Würfe zu den Mitspielern in die Endzone zu kommen. Wer die Scheibe in der Hand hat, hat nur zehn Sekunden Zeit, um sie wieder loszuwerden. Landet ein Pass auf dem Boden oder wird die Scheibe von der gegnerischen Mannschaft abgefangen, wechselt das Angriffsrecht.

Wer diese Sportart am Samstag in Leutkirch testen möchte, muss laut Ankündigung mindestens 14 Jahre alt sein, Sportkleidung, Turnschuhe und etwas zu trinken mitbringen. Gespielt wird auf dem Sportplatz der TSG.