Seit inzwischen zwei Wochen kann man mitten in der Leutkircher Altstadt Schlittschuhlaufen. Ein Angebot, das trotzt des zuletzt durchwachsenen Wetters gut angenommen wird, wie eine erste Zwischenbilanz zeigt. Im Schnitt nutzten laut den Zahlen der Stadtverwaltung bisher pro Tag knapp 120 Leute die Bahn. In den kommenden Tagen stehen wieder mehrere Veranstaltungen auf dem Programm.

Während die Bahn diese Woche aufgrund des Regenwetters an zwei Tagen, Montag und Dienstag, erstmals komplett geschlossen blieb, boten sich den Besuchern vor allem in der ersten Woche, rund um den Weihnachtsmarkt, perfekte Winterverhältnisse, die zum Eislaufen einluden. Etwa am Weihnachtsmarktsonntag war die Bahn dementsprechend fast immer voll.

Rund 1300 zahlende Gäste

Die Bilanz der ersten beiden Wochen in Zahlen (Stand Dienstag): „Bisher hatten wir insgesamt rund 1300 zahlende Gäste und haben über 1000 Paar Schlittschuhe verliehen“, so Thomas Stupka von der Stadtverwaltung. Umgerechnet auf die elf Tage, an denen die Bahn bis dahin geöffnet war, bedeutet das eine durchschnittliche Besucherzahl von knapp 120 Personen.

„Die Eislaufbahn kommt sehr gut an“, unterstreicht Stupka. Natürlich sei die Besucherzahl immer ein wenig vom Wetter abhängig. „Doch trotz des teilweise sehr schlechten Wetters kamen bisher jeden Tag zahlreiche Besucher - nicht nur zum Schlittschuhlaufen, sondern auch zum Zuschauen, Glühwein trinken und Wurst oder Suppe essen.“

Pech mit dem Wetter

Auch die Resonanz zu den Veranstaltungen sei bisher sehr gut, Stupka berichtet von vielen begeisterten Rückmeldungen. „Allerdings hatten wir hier teilweise mit dem Wetter Pech.“

„Im strömenden Regen kommen einfach weniger Zuschauer als bei trockenem Wetter.“ Thomas Stupka

Eines der Highlights bisher dürfte dabei sicherlich der Besuch der Eishockey-Profis der Towerstars Ravensburg gewesen sein, der von zahlreichen begeisterten Zuschauern begleitet wurde.

Beim Rahmenprogramm geht es an diesem Donnerstag, 14. Dezember, weiter mit „Après Work mit Glühwein und heißen Waffeln“. Zusätzlich findet eine lange Einkaufsnacht bis 20 Uhr statt. Am Freitag, 15. Dezember, heißt es von 17 bis 20.30 Uhr: „Freitage voller Klang“ mit dem „Trio sDuranad“, das für eine stimmungsvolle Atmosphäre rund um die Eisbahn sorgt.

Winterliches Partyerlebnis für Jung und Alt

Weiter geht es dann am Samstag, 16. Dezember, ab 15 Uhr mit Joy of Voice Stage Art, die, so die Ankündigung, „eine zauberhafte Winterwelt mit beeindruckenden Gesangseinlagen“ bieten. Ab 17 Uhr geht es mit dem Discolauf weiter. Für die Beats beim „winterlichen Partyerlebnis für Jung und Alt“ sorgt „DJ m.ART.in“.

Noch bis zum 7. Januar 2024 ist die Eislaufbahn auf dem Leutkircher Marktplatz geöffnet. Bis dahin gibt es neben den „normalen“ täglichen Laufzeiten immer wieder verschiedene Veranstaltungen. Unter anderem findet laut städtischem Veranstaltungskalender am Montag, 18. Dezember, um 16 Uhr ein offenes Eiskunstlauf-Training statt. Und bei der langen Einkaufsnacht am Donnerstag 21. Dezember - der sogenannten „Ren(n)tiernacht“ des Wirtschaftsbunds für alle, die sich noch auf den letzten Drücker auf Geschenkejagd machen - kann man sogar bis 22 Uhr Schlittschuhlaufen, ehe es um 22 Uhr zum Abschluss eine Feuershow gibt.