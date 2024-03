Trotz höherer Kosten bleiben die Eintrittspreise im Freibad gleich

Noch sind es zwar ein paar Wochen hin bis zum Start in die neue Badesaison, Freibadgänger dürfen sich in Leutkirch aber jetzt schon freuen: Die Eintrittspreise im Stadtweiher werden trotz zuletzt deutlich gestiegener Kosten nicht erhöht.

Man habe sich bewusst gegen eine Veränderung bei den Gebühren entschieden, um etwa Familien weiterhin günstige Eintrittspreise zu bieten, so Leutkirchs Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats.

Rückblick auf 2023

In dieser gaben Julia Panzram, Leiterin der Tourist-Info, und Robert Rössler vom Freibad-Team einen Ausblick auf die kommende Saison, sowie einen Rückblick auf 2023.

Ein Thema dabei war die Öffnungszeit. Waldemar Westermayer (CDU) berichtete, dass er mehrfach darauf angesprochen wurde, dass sich die Leute eine Öffnung ab 9 Uhr wünschen würden. Mit Blick auf die Schulen würde sich auch Bernd Schosser (Unabhängige) freuen, wenn das Bad bereits ab dieser Zeit genutzt werden könnte.

Thema Fachkräftemangel

Im vergangenen Jahr mussten die Öffnungszeiten aufgrund des Fachkräftemangels eingeschränkt werden, sodass sich die Türen immer erst um 11 Uhr öffneten, wie in der Sitzungsvorlage nachzulesen ist. Henle betonte, dass sich die Stadt bemühe, genügend Personal zu finden, um in dieser Saison wieder früher öffnen zu können. Angepeilt wird 9 Uhr.

Ob das zum Saisonstart im Mai tatsächlich klappt, hängt vom Personal ab. „Um die Sicherheit aller Badegäste zu garantieren, benötigt das Freibad mindestens eine Besetzung von sechs qualifizierten Fachkräften in Vollzeit für den Schichtbetrieb sowie mindestens drei Rettungsschwimmer in geringfügiger Beschäftigung als Unterstützung während den Öffnungszeiten.

Wie seit unzähligen Jahren gestaltet sich die Suche nach qualifiziertem Fachpersonal schwierig. Auch die neue Ausbildungsstelle konnte immer noch nicht besetzt werden“, heißt es dazu in der Sitzungsvorlage.

60.000 Euro mehr Zuschussbedarf

Beim Blick auf die aufgeführten Zahlen aus 2023 hakte Gottfried Härle (Bürgerforum) nach, woher denn die deutlich höheren Betriebskosten im Vergleich zum Vorjahr kommen. Etwa 60.000 Euro mehr Zuschussbedarf trotz etwa 20.000 Euro Mehreinnahmen beim Eintritt würden schließlich Mehrkosten in Höhe von rund 80.000 Euro bedeuten.

Panzram verwies in ihrer Antwort als einen Grund auf gestiegene Personalkosten. Dazu kommen höhere Kosten in weiteren Bereichen, etwa bei Strom, Chemie und Gas.

Preissteigerungen, auf die wir keinen Einfluss haben wie Julia Panzram erklärt.

Eine Lösung könnte hier mehr Eigenstrom sein. Das hat man bei der Verwaltung bereits auf dem Schirm.

In der Vorlage heißt es dazu: Das marode Dach müsse erst saniert werden, bevor eine Alternative, wie etwa eine Kombination aus PV-Anlage und Wärmpumpe installiert werden könne. „Zudem ist das komplette Dach mit Solarabsorbermatten belegt. Wie die Kombination der erneuerbaren Energien sein soll, muss nach wie vor geprüft werden.“

Die Eintrittspreise 2024

Die Eintrittspreise wurden zuletzt im vergangenen Jahr leicht erhöht. Eine Einzelkarte gibt es aktuell für vier Euro, beziehungsweise ermäßigt für 2,50 Euro. Familien liegen hier bei neun Euro. Wie gewohnt werden Saisonkarten im Vorverkauf wieder zum Rabattpreis angeboten werden.

Ein Vorverkauf ist vom 22. bis 27. April geplant. Hier kostet die Saisonkarte für Familien dann 85 Euro (regulär 100 Euro), für Alleinerziehende 75 Euro (85 Euro), für Erwachsene 60 Euro (70 Euro) sowie mit Ermäßigung 30 Euro (35 Euro).

2023 öffnete das Freibad am 23. Mai, letzter Badetag war der 12. September. Insgesamt hatte das Bad an 113 Tagen geöffnet. Verzeichnet wurden in dieser Zeit insgesamt 63.443 Badegäste.