Ticketverkauf für Sommerfestival gestartet

Leutkirch / Lesedauer: 2 min

An der K4-Nacht präsentieren viele Künstler ihre Werke. Auch der freischaffende Künstler Roland Hess öffnete im vergangenen Jahr sein Atelier an der Lammgasse. (Foto: Simon Nill )

Im Programm des Altstadt–Sommerfestivals Leutkirch (Also) gibt es zum 20–jährigen Bestehen in diesem Jahr wieder zahlreiche Klassiker zu besuchen. Für alle, die zu einem dieser traditionellen Also–Veranstaltungen gehen wollen oder auch eine neue Veranstaltung besuchen wollen, hat der Ticketverkauf bereits begonnen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Veröffentlicht: 21.07.2023, 17:24 Von: sz