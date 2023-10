Theologe Thomas Diehl zu Gast in Leutkirch

Am 8. und 9. November wird Referent Thomas Diehl zu Gast sein in Leutkirch und Vorträge halten zu den Themen „Religion ‐ Eintrittskarte in den Himmel?“ und „Die Botschaft der drei Kreuze“. Der Theologe Diehl wurde 1963 geboren, ist verheiratet und Vater von vier erwachsenen Kindern. Wohnhaft im hessischen Breitscheid war er zunächst tätig als Landesbeamter, wechsele dann als freier Mitarbeiter zum Missionswerk Werner Heukelbach, wo er seit einigen Jahren als Verkündiger des Evangeliums im ganzen Land unterwegs ist. Die Impulsabende im Bocksaal, Gänsbühl 9, werden veranstaltet von der Biblischen Christengemeinde Leutkirch mit Sitz im Erlenweg 11. Zum Abschluss findet am Freitag, den 10. November ein Konzertabend unter dem Motto „Endlich wieder Hoffnung“ statt. Los geht es jeweils um 19.30 Uhr. Im Anschluss erwartet die Gäste ein Bistro mit Gesprächsmöglichkeit. Der Eintritt ist frei. Ansprechpartner Timotheus Rath ist erreichbar per Email an [email protected] oder telefonisch unter 01590/6742157 )